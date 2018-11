La última escalada se desató el 24 de septiembre cuando se decide aplicar una tarifa del 10% a las importaciones mutuas. Según las previsiones, el impuesto se elevará al 25% a partir de 2019. Trump anunció la semana pasada que no descarta firmar un convenio comercial con China durante el encuentro en Buenos Aires, pero en una entrevista con The Wall Street Journal dijo que es poco probable que acepte la propuesta de Beijing de no subir del actual 10% al 25% los impuestos sobre los artículos chinos importados. “Si no logramos un acuerdo, entonces voy a poner también un arancel a los 267.000 millones adicionales” de 10% o 25%, dijo al diario financiero. Asimismo, Trump explicó que no tendría objeción en gravar los productos del gigante informático Apple, como iPhones o ordenadores portátiles, producidos en China y vendidos en Estados Unidos. “Puede ser. Puede ser. Depende de cual sea la tasa. Quiero decir, puede ser del 10% y la gente lo podría soportar fácilmente”, consideró el mandatario, según reportes de la Agencia EFE.