La reunión entre May y Trump coincidió con una protesta masiva contra su visita en las calles de Londres, que el presidente dijo "no haber visto" y atribuyó a las "noticias falsas" que en su opinión circulan sobre él. Sin embargo, en el marco de una protesta organizada por el grupo "Juntos contra Trump" que fue de Trafalgar Square a Downing Street, apareció una versión del "Baby Trump"y un robot enorme que lo parodia. El robot gigante tuitea sentado al tiempo que prorrumpe exabruptos como "fake news!!" o "Im a very stable genius" (Soy un genio muy equilibrado), con un audio que emite su voz.