El Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el cinturón obrero de Sao Paulo, fue la institución que vio crecer como líder sindical durante la dictadura militar al ex presidente de Brasil Inácio Lula da Silva. Por eso no sorprende que lo haya elegido como fortín para pasar las últimas horas antes de su detención, para purgar una pena de 12 años.

Era figura central de ese sindicato cuando en 1980, en plena dictadura, fue detenido 31 días durante una huelga acusado de "atentar contra el orden nacional". Ese mismo edificio fue el escenario para el velorio de su esposa, quien falleció hace un año.

Hoy ese sindicato se ha convertido en el búnker donde intenta protegerse de la cárcel. "Ayudar a Lula es ayudar al pueblo. Vamos a resistir con él”, dice Nagela Royani, una joven del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) de 25 años, tendida en un colchón frente a la sede sindical.

Custodiado por centenares de seguidores que tratan de hacer un cordón humano a su alrededor, el líder de la izquierda, de 72 años, está aislado en la segunda planta del edificio desde que un juez emitió el jueves su orden de encarcelamiento de más de 12 años por corrupción, ignorando su invitación a entregarse.

Donde está Lula solo pueden entrar dirigentes políticos, sus abogados, algunos representantes de movimientos sociales, familiares o aquellos que logren convencer a los vigilantes después de hacer una larga cola y, con suerte, quizás llevarse una ’selfie’ de regalo. El resto tuvo que conformarse con los saludos esporádicos de Lula por la ventana.

El silencio que mantiene el que fue el presidente más popular de la historia de Brasil (2003-2010), y favorito para las elecciones presidenciales de octubre, contrasta con el barullo del funk, la canción protesta y los discursos que salen a toda hora del carro de sonido a las puertas del sindicato, hoy un verdadero hervidero.

Pese a la preocupación por una eventual incursión policial para detener a Lula, una roda de samba en vivo empieza a sonar en el escenario, y resuena incluso en el restaurante repleto de la última planta.

Ulises de Castro, un operario de una fábrica de automóviles, de 50 años, baila animadamente con dos compañeros en la pista.

"Es una manera del sindicato de llevar alegría al pueblo. Aquí hay gente que lleva muchas horas sin descansar, sin comer, sin asearse... estamos muy preocupados y momentos como este nos ayudan a estar más unidos”, aseguró. Como un bálsamo, de fondo, el estribillo de un famoso samba dice: “Tristeza, por favor vá embora (Tristeza, por favor, vete)”.