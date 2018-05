El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Irán no reanudar su programa nuclear si no quiere afrontar "consecuencias muy graves", y reconoció que es "probable" que su plan de negociar con Teherán un nuevo acuerdo no llegue a buen puerto.

"Aconsejaría a Irán que no reanuden su programa nuclear. Se lo aconsejaría rotundamente. Habrá consecuencias muy graves si lo hacen", advirtió Trump en declaraciones a periodistas al inicio de una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Trump, que ayer anunció la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, dijo que planea imponer a Teherán "algunas de las sanciones más duras" que su país ha aplicado "jamás" a otra nación y que entrarán en vigor "muy pronto", entre ahora y noviembre próximo. "Alcanzaremos un acuerdo realmente bueno para el mundo, o de lo contrario, no alcanzaremos ningún acuerdo", dijo Trump según la agencia de noticias EFE.