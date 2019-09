Venezuela presentará ante las Naciones Unidas ( ONU) las firmas recabadas en las jornadas de la protesta mundial "No más Trump, No More Trump", en reclamo contra la injerencia del Gobierno de EE.UU. en la política interna venezolana.

Asimismo, el presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó que se denunciará ante la ONU "el bloqueo criminal, el asedio al pueblo venezolano y la injerencia de potencias extrajeras en asuntos internos" de ese país.

Por otra parte, también anunciaron que se presentarán "pruebas contundentes sobre la protección y amparo del presidente de Colombia Iván Duque, a grupos terroristas para atentar contra la paz del pueblo".

Según corroboró la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, también se denunciará en el organismo internacional la vinculación del opositor Juan Guaidó, con el grupo criminal colombiano "Los Rastrojos".

"Están allí las evidencias de la conexión entre la organización criminal de Guaidó con la banda Los Rastrojos y el Gobierno de Iván Duque", sostuvo Rodríguez.

El pasado martes se dio inicio al 74° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York, en espera del inicio del segmento de alto nivel de este martes, en el que participará una delegación venezolana que incluye a Rodríguez, al canciller venezolano Jorge Arreaza, entre otros.

Entre tanto, Guaidó confirmó que no concurrirá personalmente a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, sino que en su lugar enviará un equipo encabezado por su responsable de política exterior, Julio Borges, y su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio.

Estarán en Nueva York entre hoy y el 27 de septiembre para sostener reuniones bilaterales y "participar en diferentes foros dentro y fuera de Naciones Unidas relacionados con la reconstrucción de Venezuela, la extracción de oro y la crisis de migrantes y refugiados".