Una semana después de los comicios presidenciales chilenos, y en medio de las críticas que recibieron las encuestadoras, el primer sondeo publicado por la consultora Cadem registra un "empate técnico" entre los candidatos de la segunda vuelta, el centro derechista ex presidente Sebastián Piñera, de la alianza "Chile Vamos" y el representante de la centroizquierdista "Nueva Mayoría" (NM) Alejandro Guillier.

Piñera, alcanzaba un 39,8% de las menciones en la preferencia electoral, mientras que el senador logra un 37,3%. Un 22,9% señala que responde que no sabe, no responde, o indica que no participará de la segunda vuelta presidencial prevista para el 17 de diciembre, indicó el sitio chileno de noticias Radio Bio Bio.

En la primera vuelta, celebrada el pasado 19 de noviembre Piñera logró un 36,6% de las preferencias, seguido por Guillier que sumó un 22,7%, relegando al tercer lugar a la representante del Frente Amplio (FA) Beatriz Sánchez, quien cosechó un 20,3% de los votos.

La encuesta se publicó en medio de una ola de críticas hacia las consultoras demoscópicas chilenas que sobreestimaron en un promedio de 10 puntos las probabilidades de Piñera, mientras subestimaron la votación de Sánchez a quien en promedio le pronosticaban 12 puntos menos que los que efectivamente obtuvo.

Para realizar este sondeo, Cadem realizó 1442 entrevistas, 1019 de las cuáles fueron contactos telefónicas y 423, presenciales.