El partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP) anunció que sus diputados se abstendrán hoy en la votación de investidura del candidato secesionista Quim Torra, con lo que se espera que Cataluña tenga nuevo presidente tras cinco meses de bloqueo y a días de que venza el plazo para convocar a nuevas elecciones.

La elección de Torra auguraun escenario de mayor conflicto entre Cataluña y España, ya que al defender su candidatura el dirigente secesionista se comprometió a trabajar "sin descanso" para lograr la República catalana y dijo que sería un presidente "transitorio" y que abriría un "proceso constituyente".

El ex presidente Carles Puigdemont, quien lo designó a dedo, adelantó que su sucesor convocará a nuevas elecciones en cinco meses si continúa la "persecución" y, por lo tanto, el conflicto con el Estado español, comicios que se prevén tendrá fin constituyente.

"En el contexto político actual, de limitación de derechos sociales y políticos y de auténtica represión por parte de un Estado totalitario como es el español, no bloquearemos una investidura", explicó Lluc Salellas, vocero de la CUP, antes de advertir a Torra que tiene que "ir mucho más allá de lo que expresó y conseguir que la República sea efectiva".

La posición de abstención de los diputados anticapitalistas evitó que Torra fuese elegido el sábado en primera votación, cuando necesitaba mayoría absoluta. Hoy le bastará con obtener la mayoría simple de los 135 diputados de la cámara.

Torra, quien figuraba en el puesto número once de la lista independentista Junts per Catalunya (JxC), obtendrá el respaldo de su partido y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con lo que sumará 66 votos a favor, frente a los 65 de los partidos de la oposición no independentista.