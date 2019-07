A fin de año se romperá la sociedad que da vida desde hace 16 años al Teatro La Comedia. El espacio pertenece a la Compañía del Divino Maestro de la Iglesia Católica, pero la gestión artística está a cargo de un equipo que se irá el 31 de diciembre. La congregación ahora quiere cobrar un alquiler, ya no le interesa compartir ganancias.

Roberto Bisogno, director artístico del Teatro La Comedia explicó a BAE Negocios: "Hace tres años que el teatro no da ganancias. Las cosas empezaron a estar muy mal económicamente, por la caída del consumo y los tarifazos. Quieren que paguemos un alquiler y no podemos pagarlo. No queremos cerrar, pero acercamos una propuesta de unos colegas de pagar $600.000 anuales y no aceptaron".

No queda mucho por hacer para evitar el cierre de este teatro construido en 1947 por el cardenal Copello, con fondos que le dio Juan Domingo Perón. Empezó como cine, en los 70 se podían ver todas las películas prohibidas por los censores hasta que en 1981 le pusieron una bomba. La gestión que más duró fue la de Bisogno. Hoy tiene tres salas y obras como Buena Presencia de Lía Jelin y Arte de Rep.

Sólo como ejemplo, la boleta de luz pasó de $8.000 a $70.000. "Hoy tenemos la peor crisis económica de este país, no están dadas las condiciones para tener un espacio teatral, hasta que no se de un cambio político y se revitalice el consumo. Al estar en la periferia de la calle Corrientes, la situación se complica. Si continúa el mismo contexto económico son varias las salas que van a caer", concluyó Bisogno.