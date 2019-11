A un año del cierre de Clo Cló, no pagaron ni las indemnizaciones

Hace poco más de un año cerró sus puertas el tradicional restaurante Clo Cló de la Costanera. Después de tres décadas, sus dueños Karina Losada y Anselmo Rota, le dijeron a todo el personal que cerraban por reformas en la cocina y nunca más volvieron a abrir sus puertas. Uno de los extrabajadores tiene una enfermedad grave y sus compañeros lanzaron una campaña para pedir que les paguen las indemnizaciones adeudadas.

La historia comenzó tres décadas atrás con Víctor Losada, alma matter del lugar, pero a su muerte su hija se hizo cargo del negocio. Sus 80 trabajadores no recibieron ni el telegrama de despido, la empresa no se presentó en quiebra y muchos no cobraron aún la indemnización.

Hacía meses que sus empleados no cobraban sus sueldos, apenas les daban vales para cubrir sólo una parte de lo adeudado. No abandonaban sus puestos para no ser despedidos y por lo menos, con las propinas, sumaban algo.

Su dueña los citó en un McDonald´s de Nuñez, les prometió un arreglo para pagarles las indemnizaciones. Cansados y sin un centavo, los trabajadores aseguran que fueron hasta una escríbanía donde se les pidió que firmaran acuerdos por apenas el 10% de lo que les correspondía. Aceptaron, pero tampoco todos recibieron lo prometido.

Karina Losada, dueña de Clo Cló, contó a BAE Negocios: “El restaurante hace 12 años que daba pérdidas. Lo seguimos para cuidar las fuentes de trabajo, pero no dimos más. Vendí dos propiedades para pagar indemnizaciones, pero no pude pagarle a todos. Quedaron 15 trabajadores con mucha antigüedad sin cobrar”.

Victoria Fiore, abogada de varios trabajadores, desmiente a la empresaria: “Las indemnizaciones no se pagaron. Les hicieron firmar un acuerdo por menos del 10% de lo que les correspondía y tampoco se cumplió. Hace dos años que los sueldos se pagaban atrasados. Nunca fueron al ministerio a pedir un procedimiento preventivo de crisis”.

Losada explicó: “Estoy en conflicto con el sindicato, no nos renovaron el contrato, no pude vender el fondo de comercio y no pude pagar las indemnizaciones que me faltaban. Los trabajadores deberían reclamarle al sindicato, también. Vengo de una familia trabajadora, tendría que haber cerrado mucho antes”.

Pablo Rivadeneira trabajó en Clo Cló como mozo desde 1993 hasta 2018. Hoy sufre una dura enfermedad y necesita una respuesta.

“Me falta un año y pico para jubilarme, no consigo trabajo. Padezco una enfermedad que no se la deseo a nadie, no tengo cobertura ni obra social. Nos tomaron el pelo y no nos dieron ni un peso de indemnización. Con todo el sacrificio que pasé trabajando navidad y año nuevo, dejando a mi familia por Clo Cló y ahora nos pagan así. Ni telegrama de despido nos mandaron”, contó Rivadeneira.

Alfredo Ramírez es otro de los mozos que trabajó entre marzo de 1992 y 2018 y contó a BAE Negocios: “Me debían seis meses de sueldo y ahora la indemnización. Nos endeudamos todos y ahora estamos en el Veraz. Fuimos a una escribanía y firmamos por casi nada y ni eso nos pagaron. Los más jóvenes pudieron conseguir trabajo, a los más grandes les costó y sólo consiguieron changas. Dejaron un tendal de proveedores, les cortaron la luz y el gas. Nosotros la conocemos desde chica, la queríamos mucho. Nos duele mucho lo que pasó”.

Clo Cló fue un restaurante que se convirtió en un ícono de la gastronomía porteña, cita obligada de figuras internacionales como Luis Miguel, los Reyes de España y hasta James Brown fue a cenar y terminó tocando el piano de cola.