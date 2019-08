A poco más de un mes del anuncio del acuerdo Mercosur- Unión Europea ( UE), todavía no existen los listados de desgravación arancelaria de productos, no se conocen las excepciones en el Mercosur, ni el contenido del capítulo de Servicios y compras gubernamentales.

Fuentes oficiales e industriales coincidieron en que estos son algunos de los ejes que no están cerrados, incluso con la férrea oposición de países europeos como Francia, Polonia, Irlanda, Bélgica y República Checa. "Los textos completos de la UE no están. Falta la lista de desgravaciones arancelarias, no sabemos las excepciones en el caso Mercosur; no sabemos los compromisos en materia de servicios ni si hay organismos que harán compras públicas u obras públicas con capital europeo", fue el detalle brindado por técnicos del universo fabril, nucleados en la Unión Industrial Argentina ( UIA).

En esta dirección, repasaron que "lo único que se sabe en forma global es que hay canastas de 0, 4, 7 y 8 y 10 años desde UE, y plazos de hasta 15 años para Mercosur. Peroà¿qué hay adentro? nunca se publicó. Sectores industriales están preocupados y se tienen que guiar por la pobre palabra de funcionarios".

El transporte marítimo resulta controvertido por el acceso de barcos de bandera europea

Otro eje es el transporte marítimo que resulta controvertido por el acceso de barcos de bandera europea. "Hay textos, y cuotas, el detalle de cuotas está. Pero todo el resto no. Sin detalles de servicios profesionales, movimiento de personas, servicios financieros, telecomunicaciones, postales, comercio electrónico", es el pálido panorama que analizan tanto en la UIA como en cámaras asociadas.

Informes orales

Mientras el texto sobre las indicaciones geográficas no está listo, el Gobierno está "dando detalles a pedido", en una modalidad que no satisface a los sectores industriales y que se está produciendo "a cuentagotas".

"Son avances verbales, nadie quiere mostrar papeles, documentos, porque falta acuerdo con UE. Ha habido contactos con sectores de petroquímica, acero, papel, calzado, juguetes, algunas empresas de alimentos", indicaron las fuentes empresariales.

Inclusive, existen "cuotas que se negociaron pero no se anunciaron": en el caso del ajo, que para la UE es un volumen y para Brasil, otro mucho mayor. La desgravación arancelaria de la UE será en plazos sustancialmente menores. Alrededor de 76% de las importaciones del bloque europeo provenientes del Mercosur tendrán una eliminación de aranceles en forma inmediata, mientras que el 86% se eliminarán en canastas de hasta 8 años.

Además, el bloque excluirá de la negociación menos de un 1% del comercio. En cambio, la desgravación inmediata del Mercosur involucra cerca del 13% de la cobertura y un 9% de lo que se importa desde la Unión Europea estará excluido del acuerdo, de forma tal de proteger sensibilidades sectoriales.

El objetivo del capítulo es establecer reglas y mecanismos que permitan asegurar que la aplicación de las medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS) no constituyan barreras injustificadas al comercio de las partes, evitando que éstas puedan impedir el acceso de los productos agrícolas y agroindustriales o encarecerlos injustificadamente.