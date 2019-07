La compañía estadounidense de moda y equipamiento deportivo, Under Armour, abrió su primer tienda monomarca en Argentina. Desembarcó en el Unicenter Shopping de Mártinez, hasta ahora se vendía en el mercado local a través de tiendas multimarcas. Instaló un camión de entrenamiento a modo de pop up en el estacionamiento del centro comercial, que funcionará hasta el 25 de julio. En los últimos meses, Under Armour ha reforzado su red comercial en distintos países de América latina. Cerró el 2018 con una facturación de US$5.200 millones.