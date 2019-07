Finalmente, la estadounidense Nike no logró igualar la oferta que presentó Adidas para quedarse con el sponsoreo técnico de Boca Juniors y será la empresa de las tres tiras la nueva encargada de vestir al club de fútbol. Quedan en el camino otras empresas que también se habían mostrado interesadas como Puma, Under Armour y New Balance.

Restan algunos detalles y que el nuevo contrato sea aprobado por la asamblea de socios xeneize, pero es casi es un hecho que compartirá la marca con River y la Selección Argentina.

Hace varios meses que se viene especulando con la salida de Nike de Boca ante la inminente finalización del contrato. Sin embargo, la marca de la pipa tenía una opción para igualar cualquier oferta (first refusal) y continuar en el club. Pero todo cambió cuando su rival en el rubro de artículos deportivos presentó una oferta difícil de igualar y ante la delicada situación de la Argentina, hicieron que los estadounidenses desistan en la puja y corten un vinculo que lleva más de 23 años.

A pesar de no haber trascendido los números, la oferta rondaría los US$10 millones por temporada y la duración del contrato sería de al menos un década desde enero del 2020.

Es el mismo monto que percibe River que, sin embargo, tendría una cláusula firmada que obliga a la marca a mejorarle el contrato y ser el club mejor pago del país.

Boca deja, de esta manera, una marca que lo vistió en la etapa más gloriosa de su historia, donde ha logrado once campeonatos locales, tres copas nacionales y once títulos internacionales, incluidas cuatro Copas Libertadores y dos Campeonatos del Mundo.

Sponsor millonario

Después de un tiempo sin sponsor, la camiseta de River volvería a tener una empresa en la camiseta. En las últimas horas, hubo una reunión positiva entre la dirigencia del club y representantes de la aerolínea Turkish Airlines, una empresa que coquetea desde hace un tiempo con el club.