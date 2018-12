En un escenario de crisis comercial, varios sectores de la industria reclaman que el pago de las retenciones a las exportaciones sea por el valor total de ventas y no por el monto del contenido nacional, ya que esto alienta la sustitución de la producción por la importación.

Fuentes de los segmentos de maquinaria agrícola, equipos industriales, industria química y bienes de capital coincidieron en que hoy cuando se exporta, "el contenido importado no paga retenciones, con lo cual conviene importar para exportar y no comprarle a proveedores locales". Este planteo fue formulado por industriales al ministro Dante Sica, pero aún no existe una respuesta clara.

En septiembre, el Gobierno impuso las " Retenciones para todos". La meta del Ejecutivo es lograr el equilibrio fiscal en 2019 y la decisión oficial fue aplicar retenciones de $4 por cada dólar exportado en las exportaciones primarias. En paralelo, es de $3 por dólar en el resto de los envíos con valor agregado.

En un escenario en el que existen decenas de containers con mercadería varada en la Aduana del puerto del Buenos Aires, pequeñas y medianas empresas de sectores industriales advirtieron que por el elevado costo impositivo no pueden retirar los insumos importados y peligra la producción local, las ventas y los puestos de empleo. Debido a la megadevaluación, la cadena textil, la metalmecánica y las tintas gráficas no están en condiciones de ingresar los insumos y materias primas.