Finalmente y sin un acuerdo en común entre las entidades del campo, Agroindustria acercó a la Comisión de Agricultura de Diputados, un "borrador" del proyecto de lo que podría ser la futura ley de semillas.La información fue confirmada por fuentes del Parlamento que señalaron que "ya se está trabajando con un borrador", con el cual ya se inició "las conversaciones primero dentro del bloque de Cambiemos".La iniciativa que no es más que la que acercó la industria y las entidades, fue enviada sin cambio alguno por parte de las autoridades del Ministerio, entendiéndose que las diferencias deberán saldarse entre las partes.Las fuentes reconocieron que el problema más grande se concentra en la transición. Este refiere a que hay aún variedades que todavía se usan en el campo, para lo cual se pactó que se paguen. En el caso de la soja el corte será a partir de 2012 y en el trigo desde 2007. La cuestión es a partir de cuándo se paga. Los productores impulsan que sea desde la fecha en curso, pero los ingresos de muchas empresas dependen en un 50% de las ventas de dichas simientes. Un tema no menor, es si es o no retroactivo para aquellos que ya abonaron.Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA), no avalan el "borrador" con lo cual diseñan una estrategia en conjunto para enviar su propio proyecto.