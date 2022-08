Alto Palermo abrió Base: propuestas gastronómicas, rooftop, bandas y DJ

Los shoppings se están reinventando y la gastronomía parece ser su aliado más fiel. El secreto de estas épocas es crear experiencias y los centros comerciales buscan especialistas ya no alquilan locales al azar. Marcelo Pirogovsky y Gustavo Szwec, creadores de Mercat en Villa Crespo se están posicionando en este segmento. Son los creadores de Base, un nuevo espacio con un concepto original: cocinas por Ingredientes que abrió en el tercer piso del Alto Palermo Shopping de IRSA.

Caballito Shopping Center fue el primero en repensar su espacio gastronómico y buscó a los creadores de Mercat. Si bien el espacio de 1.200 metros cuadrados aún no está listo, esperan abrir en septiembre. Promete ser un mercado orgánico certificado y regional, con góndolas con productos de los mejores productores locales y 11 espacios gastronómicos innovadores.

A los dos Mercat, uno inaugurado y el otro en construcción, se suma la experiencia en locales gastronómicos como Lado B, la chopperia, Sans, Diggs, entre otros. Con todos esos antecedentes exitosos, Pirogovsky presentó un proyecto novedoso al Alto Palermo y consiguió un contrato de administración por cinco años. El nuevo espacio tiene un mercado con artículos orgánicos y regionales y 13 locales que tienen como eje un solo producto que se usa tanto en los platos principales, como en sus postres. Son 2.000 metros cuadrados con propuestas y un rooftop de 300metros cuadrados con barras, música y DJ. El espacio es para 500 personas sentadas.

Marcelo Pirogovsky contó a BAE Negocios los secretos de este nuevo espacio que desterró el viejo concepto de “patio de comidas”: “Si un shopping no le da valor a la gastronomía y no ofrece otra cosa, solo será el paso para alguien que va de compras. Nosotros lo pensamos como un lugar de destino. Es un espacio nuevo, la cúpula se elevó, se anexaron metros, la obra llevó casi tres años. Base es el punto de partida, es un concepto gastronómico distinto. No existe a nivel mundial un lugar donde la comida este separada por ingredientes, como la deconstrucción de una receta. Es la evolución de la gastronomía”.

La nueva propuesta de comida rápida de Moi

Cada local trabaja un solo ingrediente en sus platos principales y postres y la cartas cambian cada cuatro meses, como en el resto de la gastronomía, cuenta el responsable de Base. “Cada marca trabaja sus cartas como pequeños restaurante, no como fast food”, contó. El shopping mantendrá sus espacios dedicados al fast food para poder atraer a los más pequeños.

Las cartas marcas y sus ingredientes son: la heladería artesanal Aiello, creada por una de las familias que más saben de helado en el país; el mercado ArgentBio Market; Avocado Republic, con su producto palta; Arrozales, con arroz; Celler, vinos; Gema, trabajará con hongos (trufa); Grano Santo, café de especialidad y pastelería; Green & Sea, productos de mar; Lando Bar, tragos; Núvola, pizza napolitana; Patate, con papa como su producto estrella;Primi Pasta, pastas frescas;la cerveza con Pulso; y Remo con quesos y jamones curados.

Arrozales y Patates pertenecen a los creadores de Base.”Algunas marcas son nuevas, otras se adaptaron a la propuesta. Green & Sea pertenecen a los creadores de la marca Moi, Primi Pasta está hecho por Fresca, que es un laboratorio de pastas y esta es su primera experiencia de comida rápida. Gema es un experimento, trabaja con trufas y hongos, hay desde sopas de hongos con una tostada de manteca trufada, hasta salmon con trufa y huevo poche. La idea es de Marcela Zuliani. El mercado tiene productos orgánicos de Mendoza que tienen trazabilidad de sus productores”, contó el mentor de Base.

Propuestas gastronómicas basadas en un solo ingrediente

Se podrá comer por un promedio de $2500 a $3000 con bebida y el horario será desde las 10 hasta las 24 y los viernes y sábados cerrarán a las 3 de la mañana. Los fines de semana habrá DJ y bandas en vivo. El público será de mayores de 30 y pico, asegura el impulsor de Base.

Los creadores de Mercat son cada vez más convocados para recrear espacios gastronómicos. “Nos estamos especializando con proyectos de grades espacios. Estamos en negociaciones para cerrar nuevos proyectos. Después de la apertura de Mercat Caballito ya no abriremos más, ya está sino se agota la propuesta. No queremos repetir ni saturar el mercado”, explicó a BAE Negocios.

En los últimos años, los creadores de Mercat generaron propuestas gastronómicas que están dando trabajo a más de 500 personas, empleados de los locatarios. “La gastronomía está trabajando muy bien, pero la problemática del país la va a afectar. Hay un gran problema de proveedores y no se consigue personal. La infraestructura de costos perjudica a los más pequeños. Se está agrandando mucho la oferta y no se si va a dar para todos. Hay que negociar los alquileres, con los proveedores los plazos y precios, hay que manejar los costos, no se puede trasladar a los precios, la quita de subsidios afecta a la estructura de costos y los márgenes se van a achicar. No se si dará para tantos polos gastronómicos”, señaló Marcelo Pirogovsky.