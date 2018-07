Amazon pondría fin al misterio que gira en torno al país donde instalará su centro de datos regional y se habría decidido por Chile, en vez de la Argentina, para la construcción del "data center" que demandaría una inversión cercana a los u$s1.000 millones.

Según "fuentes de la industria" citadas sin identificar por el diario digital peruano Gestión, en una primera instancia, Amazon le arrendaría instalaciones a Telefónica en la comuna de Paine, cerca de Santiago de Chile, para comprobar que funcionen bien los sistemas y luego, de acuerdo con los resultados, desarrollaría infraestructura propia.

No obstante, desde Amazon Web Service (AWS) señalaron, según Gestión, que no comentan rumores sobre planes futuros, ni tampoco entregan detalles de negociaciones. Telefónica Chile se limitó a señalar que no tienen antecedentes ni información oficial al respecto.

Sin embargo, Telefónica presentó en mayo de 2016 su centro de datos en Paine una edificación de 5.000 metros cuadrados en un terreno de 30.000 metros. "Este data center fue evaluado como el mejor de Chile por Amazon", indicaron las fuentes citadas por el medio peruano.

Emprendedores

Muchos emprendedores han construido un negocio en Amazon vendiendo productos a través de su plataforma en línea. La semana pasada, el gigante del comercio electrónico ha anunciado una nueva oportunidad: la posibilidad de lanzar tu propia operación de entregas de Amazon.

Amazon Delivery Service Partners es un nuevo programa diseñado para ayudar a la gigante de ecommerce a escalar y satisfacer la creciente demanda de entregas de paquetes, detalla Entrepreneur.

En 2017, Amazon envió 5.000 millones de artículos solo a los miembros Prime, y su ingreso operativo aumentó 20% año tras año a u$s2.800 millones.

Para mantenerse al día, la compañía está buscando "cientos de emprendedores" para comenzar sus propias empresas de envío en los Estados Unidos a través de Amazon.