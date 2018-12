Cuando asuma el 1° de enero, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, propondrá formalmente al Mercosur una fuerte flexibilización que podría significar la transformación de la unión aduanera en una zona de libre comercio; o en el escenario menos drástico, una ampliación enorme de la lista de excepciones al arancel externo común (AEC) para que cada país negocie bilateralmente sus reglas, lo cual abre un gran interrogante sobre el impacto en la Argentina.

Fuentes diplomáticas brasileñas aseguraron ayer a BAE Negocios que tanto Bolsonaro como su futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, tiene decidido flexibilizar el Mercosur y allí se abren dos posibilidades. Una de ellas es directamente la modificación de la normativa del bloque para eliminar el AEC, que cuenta con una importante adhesión en el equipo económico del nuevo gobierno. La segunda alternativa es conservar el AEC pero con una gran reducción tanto de los sectores industriales alcanzados, y de los porcentajes de los aranceles, esquema en el que ya dejaría de existir el máximo del 35 por ciento.

El otro eje de relevancia es que, tal como adelantó este medio, Brasil pedirá a sus socios regionales la eliminación de la resolución 32/00, o sea del condicionamiento del resto de los países para que se firmen tratados bilaterales. Las fuentes brasileñas y otras pertenecientes al bloque dan como un hecho que este cambio se producirá en el corto plazo ya que cuenta ahora con un consenso unánime. Para el especialista en comercio exterior, el titular de la consultora DNI, Marcelo Elizondo, "el propósito (de Brasil) es acordar con grandes economías, lo que parece lógico dado que Brasil es la novena mayor economía mundial" y uno de los 10 principales receptores mundiales de inversión extranjera directa (IED).

En la actualidad, los exportadores argentinos a Brasil son 3.000 empresas (muchas pymes industriales) que mantendrían su beneficio de ingreso sin pago de arancel, pero perderían la exclusividad con esa preferencia arancelaria "y se someterían a una competencia con empresas de terceros países que hoy deben pasar por el arancel externo". "Ello exigiría mayor competitividad a las empresas argentinas", señaló Elizondo. Si se calcula que las exportaciones a Brasil podrían elevarse en 2018 a unos u$s11.100 millones puede estimarse que llegaran a representar el 18% del total exportado por la Argentina, por encima de los últimos tres años pero aún lejos de los niveles previos al 2015. Las importaciones desde Brasil, por su parte, alcanzarían en 2018 los u$s16.000 millones y representarían casi 24% del total importado por Argentina.

"Se entiende que el propósito es lograr que el rígido arancel externo común, que es de los más altos del mundo hoy, no sólo sea reducido sino que además pueda ser reemplazado por regulaciones que permitan a cada miembro del bloque lograr acuerdos comerciales o económicos internacionales bilaterales que no involucren necesariamente al bloque, lo que hoy no es permitido por el propio Mercosur", afirmó Elizondo.