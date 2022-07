Barcelona subastó este viernes 29 de julio su primer NFT (token no fungible), una suerte de activo digital encriptado que representa una cuestión inédita. Es que justamente, el elenco blaugrana vendió, a través de la casa de remates Sotheby's de Nueva York, un NFT en alusión a Johan Cruyff, leyenda de la historia culé.

Antes de disputarse un encuentro amistoso frente al New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS), un individuo, cuya identidad no fue revelada, adquirió el token "In a Way Inmortal" por una suma total de 550.000 dólares más comisiones (cifra final de 693.000 dólares). El NFT evoca el legendario gol del holandés Cruyff al Atlético de Madrid en 1973. En aquel tanto, ante una multitud de fanáticos del Barca en el Camp Nou, el "Flaco" se suspendió en el aire y remató con su pierna derecha para vencer el arco del "Colchonero".

El remate comenzó el jueves 21 de julio, aunque ante semejante anuncio, los fans incrementaron sus apuestas y el precio de compra creció de forma considerable. Las ofertas comenzaron en los 150 mil dólares y, rápidamente, la subasta finalizó cuando el consumidor adquirió el token no fungible.

Por su parte, se informó que el individuo que obtuvo la pieza digital recibió experiencias VIP y un reconocimiento como Barça Digital Ambassador. Además, quien estuvo a cargo de dar el martillazo ante la oferta ganadora, por parte de Sotheby's, afirmó que esta será la primera venta de este tipo de tokens que "celebran momentos icónicos" de la historia del Barcelona.

Barcelona y su homenaje a Johan Cruyff, un ídolo de la casa

Joan Laporta, presidente del Barcelona, recordó a Johan Cruyff antes de dar por finalizado el remate en la casa de subastas Sotheby's. Le agradeció a su familia por colaborar en este evento y pidió no olvidar jamás el legado futbolístico de quien integró la famosa Selección de Holanda en 1974, apodada como la "Naranja Mecánica".

En tanto, un día antes de conocer al comprador del NFT, Laporta, Jordi Cruyff, Sergi Busquets y "Pedri" González se reunieron en el Times Square para señalar la cuenta regresiva en una enorme pantalla.