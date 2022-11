Belgrano tendrá su primer café de gatos, se suma a los de Almagro y Rosario

La tendencia de los bares de gatos comienza a replicarse en la Argentina. Son lugares que permiten jugar con los gatitos y además degustar algo para beber y comer. El primer cat café de Argentina abrió en la zona del Abasto, el segundo en Rosario y el próximo abrirá en la zona del Barrio Chino de Belgrano.

El nuevo cat café estará ubicado en Mendoza y Viaviva, bajo las vías del ferrocarril Mitre, en el Barrio Chino en Belgrano. La idea es de tres jóvenes orientales, el taiwanés Cristian Wang y dos socios más. Será el segundo cat café de la Ciudad de Buenos Aires, pero el primero a la calle. Su nombre será Nekofi: neko significa gato en japonés y Kofi alude al café.

Cristian Wang contó en exclusiva a BAE Negocios: “Somos amantes del café de especialidad y pensamos en un bar que además, nos permita ayudar socialmente. La idea es ser un hogar transitorio. Los gatitos vienen vacunados y desparasitados, si alguien quiere adoptar un gatito los contactamos con los refugios y les ayudamos a hacer el trámite de adopción. Queremos que se conozca este concepto”.

La inauguración esta prevista para enero de 2023, cuando se corten las cintas de la primera etapa del complejo Viaviva que contará con 90 locales en las cuatro cuadras que van de Monroe a Juramento, bajo las vías del Mitre. Será un local de 82 metros cuadrados con dos áreas. En el gran salón baristas ofrecerán café de especialidad y pastelería y comida asiática. Se podrán encontrar platos como Takoyakis, bolitas de masa con pulpo, entre otras especialidades. Será una fusión de sabores japoneses, coreanos y taiwaneses. Ofrecerán desde el desayuno a la cena. En el sector donde se come no estarán los gatitos.

Para pasar a verlos habrá un sector donde higienizarse. “Habrá seis gatos en un espacio con sus camitas y juegos. Queremos darles una atención personalizada y que no se estresen. La gente podrá jugar con ellos, interactuar, pero si duermen no los podrán molestar. El ingreso a la sala con los gatitos tendrá un cupo, no más de 6 u 8 personas. No habrá que sacar turno, será por orden de llegada. Se podrá estar alrededor de una hora, para que todos puedan participar de la experiencia”, contó Cristian Wang.

Café con gatos, adopciones y delicias

El primer café de gatos de la Ciudad lo abrieron Diana, Lili y Gaby en septiembre del 2021, pero funciona a puertas cerradas. Son tres amigas que se dedicaban al turismo y decidieron reconvertirse en la pandemia. Ubicado en la zona del Abasto en Almagro, se trata de una casa en la que hay 11 gatitos a los que llaman “gathijos”. Se puede ir y pasar una hora al aire libre jugando con los felinos. Son turnos de hasta seis personas por hora. Sólo se dan tres turnos a la mañana y tres turnos a la tarde, sólo 18 días del mes.

Fue bautizado Cat Café Buenos Aires, pero su nombre real es Café con gatos, adopciones y delicias permite recargar energía a través de la “gatoterapia”. “La vibración del ronroneo es sanadora, el contacto con ellos, la caricia en el pelaje. No es un bar donde te tomas un café y el gato sube a la mesa, te tiras al piso y se te cuelgan. Luana es nuestra gatita energizante”, contó Diana a BAE Negocios.

El primer Cat Café de la Ciudad está en Almagro y funciona a puertas cerradas

El éxito es tal que ya no quedan turnos para el mes de Noviembre, recién el día 20 abren la agenda de turnos de diciembre. Abren las puertas de la casa todos los días de la semana. De lunes a viernes la hora cuesta $1.600 por persona, los sábados, domingos y feriados cuesta $2,200. Aclaran que estos valores son de noviembre. El servicio incluye un café de cápsulas o un té, un alfajor artesanal, puede ser vegano o sin TACC, comidita para los gatitos y una hora y medio de estacionamiento gratis.

Cuánto cuesta jugar una hora con gatos

“Tenemos un cuidado especial con los 11 michis que son míos y de Lili. La gente que entra es muy poquita. Es un hogar human friendly y esa es la diferencia con otro cat café. La segunda vez que vienen se convierten en Michitíos oficiales, pagan menos, tienen turnos más largos y tienen prioridad. Son invitados a chori con gatos. Y si vienen más de seis veces ya no se les cobra, vienen a los cumpleaños de los gatos. Hacemos donaciones a refugios y proteccionistas y logramos más de 500 adopciones en un año. Tenemos una alianza con otros café de gatos como Ronron de San Pablo y Cafelino de Montevideo, los que nos visitan no pagan allá y viceversa”, contó Diana.

Hace pocos días también abrió sus puertas Gatogasinos, el primer café de gatos de Rosario. La experiencia se expande por todo el país.