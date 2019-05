El congelamiento primero en la publicación del precio del biocombustible a partir de marzo pasado, seguido luego por el cambio de la fórmula por parte de la Secretaria de Energía, hizo que la industria venda el producto a pérdida a las petroleras. Por este motivo, la cadena en su conjunto presentó diversos recursos de amparo en la Justicia que deberá ahora decidir la falta del Gobierno. En este contexto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y ha pedido de las provincias, busca interceder con el responsable del área Gustavo Lopetegui, quien daría marcha atrás con la modificación y abriría la puerta para elaborar un nuevo enunciado en los próximos días.

Si bien no es la primera vez que Energía retoca la fórmula -anteriormente lo hizo el ex ministro Juan José Aranguren- este lo había consensuado con la industria aunque también generó instancias judiciales que siguen su curso. El cambio en esta ocasión está atado al dólar y parte de la base en tener un menor impacto sobre los precios de los combustibles. Sin embargo no se puede entender de qué forma con un corte de sólo el 10% y 12%, para el biodiésel y bioetanol, respectivamente éste puede incidir en el valor de la nafta.

A partir de esto, "el jueves pasado el 100% de las pymes presentaron un recurso de amparo contra el Gobierno a raíz del congelamiento en el valor y la modificación unilateral de la fórmula desde abril último", dijo a BAE Negocios, el directivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Juan Facciano.

La fuerte presión de las petroleras busca dejar a las energías renovables lejos de su mercado

En la misma línea el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaíz), Patrick Adam manifestó "que se está trabajando en la misma dirección de nuestros pares en llevar este tema a la Justicia a partir de la falta de explicación de Energía por la eliminación de la fórmula".

Para colmo de males al cierre de esta edición, Energía no publicó el nuevo valor de mayo con lo cual las ventas a las petroleras se rigen sobre los precios de abril.

Desde el Centro Azucarero Argentino, su presidente Hernán Maurette, advirtió que "el sector está en una situación económica y social muy sensible. Esto lleva a escraches que recibieron algunos ingenios por los problemas laborales que ya se están originando y que desde ya, son ajenos a la industria".

La falta de respuesta por parte de Energía llevo a la industria y en especial a las provincias productoras a interceder vía gobernadores que encontraron en el ministro Rogelio Frigerio el "sentido común" que no tuvo Energía. El mismo parece estar dando sus frutos.

Fuentes oficiales señalaron que en breve se publicará en el Boletín Oficial una resolución corrigiendo las "imperfecciones" hacia adelante para luego "analizar" el perjuicio que se generó en la industria entre marzo y abril con la no publicación de los valores.

Indudablemente el Gobierno nunca mostró interés por este tipo de energías mas amigables con el medio ambiente. Su mayor uso permite en gran parte reemplazar las importaciones del recurso fósil. Este habla a las claras del fuerte lobbie de las petroleras por no ceder su mercado.