La cadena Farmacity anunció un plan de expansión que prevé una inversión de $3.000 millones para los próximos cinco años, la apertura de 200 tiendas y la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.

Actualmente, la compañía tiene 300 locales en el país que son visitados por 10 millones de personas por mes, y cuenta con más de 6.500 empleados. Con el objetivo de mejorar la atención farmacéutica la compañía apuesta al desarrollo tecnológico.

En este sentido, recientemente se completó la modernización de la Droguería en la Ciudad de Buenos Aires y del Centro de Distribución de Ciudadela. Ambas instalaciones fueron totalmente rediseñadas con tecnología para aumentar la capacidad operativa, minimizar errores al momento de armar los pedidos y mejorar la calidad del trabajo de los colaboradores de Farmacity.

De esta forma, se logró un uso más eficiente del stock y poder abastecer de forma más rápida a los locales, por su constante rotación de productos. En 1997 la compañía abrió sus primeros tres locales en la Ciudad de Buenos Aires y en 2001 llegó a la provincia de Córdoba. Hoy cuenta con 236 farmacias distribuidas en 14 provincias y la Ciudad.

En dos décadas de vida, se expandió hacia nuevos formatos: Simplicity, Get The Look y Qüell, y la plataforma de e-commerce Farmacity.com.