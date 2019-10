El empresario Horst Paulmann, dueño del grupo Cencosud, salió a recorrer en las últimas horas los supermercados Jumbo de Santiago (Chile) que lograron abrir de forma parcial tras el conflicto social que se vive en el país vecino.

El problema interno que vive el holding en su propio país, que incluye saqueos a comercios, hay que agregarle la preocupación por la baja del consumo en Argentina, otro de los mercados claves para Cencosud, en donde además de los supermercados tiene locales de Easy y centros comerciales. "Nosotros estamos pensando en la gente, estamos preocupados de mantener trabajo para 50.000 chilenos, para 140.000 personas en América Latina, y esto con Argentina en llamas", explica el empresario.

En las últimas horas, Paulmann recorrió el local ubicado en el Portal La Reina. Tomó el micrófono y a través de los parlantes del establecimiento felicitó a los trabajadores, con especial énfasis en las cajeras, además de dar las gracias a los consumidores que a esa hora estaban haciendo sus compras.

"Siempre me gusta conversar y estar con los clientes porque estoy en mi casa. Siempre le doy gracias al personal y a la gente", explicó el empresario que fundó la cadena de hipermercados Jumbo en 1976 y que hoy controla una de las mayores empresas de retail de América Latina.

"Ahora estoy en el Jumbo del Alto Las Condes. Ya llegó un equipo para dejarlo preparado para mañana en la mañana (por hoy) atender", dijo el empresario, quien añadió: "Estoy aquí para hacer la estrategia para que mañana nuestros 200 locales (entre Jumbo y Santa Isabel) que estuvieron abiertos hoy día estén nuevamente para atender a todo Chile. Esa es la labor mía de toda la vida. Yo estoy aquí con los clientes y estoy con el país, porque el trabajo mío es preocuparme de que no falte el pan a los clientes. Esa es la obligación nuestra y tenemos que cumplir con la obligación que tenemos: atender a los chilenos en la forma que ellos queden contentos", según Diario Financiero.

En su visita al Portal La Reina, una clienta le dijo que "ustedes (los empresarios) son los responsables de la situación que vive el país". ¿Por qué no baja los precios?, vende muy caro". Yo le dije: "señora, desde hoy día, encantado, usted puede pagarle a todos los proveedores y todos los sueldos del personal, no hay ningún problema".

Paulmann contó que "me respondió que no tiene plata" y le dije: "usted va a tener el ingreso de todo Cencosud así que desde mañana en la mañana la espero cinco para las 8 en las oficinas del Alto Las Condes y se preocupa de la Tesorería y le paga lo que quiera al personal, le vende a los precios que quiera a los clientes y paga a los proveedores, porque si no lo hace no le van a vender".

Paulmann cambió de tono y con voz seria agregó: "¿Usted cree que yo estoy los fines de semana en la playa comiendo asados con los amigos? Estamos con los clientes, siempre vamos a estar con los clientes para atenderlos para que, a Chile, ojalá nunca le falte la comida".

Luego del intercambio de opiniones con su clienta, el presidente de Cencosud envió un mensaje a los chilenos y a sus pares: "Somos el mejor país de América latina y lo vamos a seguir siendo. Tenemos que estar todos convencidos que nosotros tenemos que trabajar para que la gente en Chile tenga una vida mejor, y nosotros somos los primeros en que estamos al lado de las personas. Muchas gracias, que pase, ojalá, un buen día y una semana muy tranquila para todos los chilenos".