La Dirección Nacional de Refinación y Comercialización prohibió, mediante una resolución, que las estaciones de servicio tengan pegados los códigos QR de pagos en las columnas de las islas de despacho de combustible.

De ahora en adelante, los conductores no podrán bajarse del automóvil para pagar escaneando el código, sino que deberán hacerlo desde adentro del vehículo.

La resolución publicada este martes 8 de noviembre especifica que "se deberá eliminar el símbolo QR de toda columna, poste, surtidor y/o cartelería que se encuentre dentro de las áreas clasificadas de la estación de servicio, procediendo a su reubicación en otros sectores de la instalación”.

Pago con QR en las estaciones de servicio

Los dueños de estaciones de servicios se sorprendieron por la resolución, ya que los pagos a través del código QR fueron los que más crecieron en los últimos cuatro años, desde que se implementó la medida y las empresas de refinación empezaron a diseñar aplicaciones para facilitar esta operación.

Por ejemplo, en las estaciones de YPF, los pagos con QR representan un 35% del total de las transacciones. El aumento del pago por este medio aumentó luego de que la petrolera diseñara su propia aplicación que ofrece promociones utilizando esta modalidad de pago.

En esta línea, el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Gabriel Bornoroni, habló sobre la nueva medida que deberán tomar las estaciones de servicio y mencionó que "me he quedado sorprendido. No quieren que los códigos QR estén en la isla y piden que, desde el auto, el conductor lo escanee. Si te bajas del auto, tenés que volver a subir para escanear el código QR. Es una resolución inconsulta, que para llevarla a la práctica complica la operación. Hace cinco años venía funcionando sin problemas el código QR en las columnas de las estaciones, como se hace en el mundo. Ahora hay que sacarlo”.

Las estaciones de servicio deberán sacar el QR de los surtidores

Código QR y estaciones de servicio

El ministerio de Economía emitió una nota el viernes 4, en el que detalló que “se recomienda implementar un sistema de advertencias de seguridad sobre las aplicaciones de pago, a los fines de fomentar su correcta utilización por los usuarios”.

En este mismo comunicado, se advierte que los "dispositivos móviles no son equipos aptos para áreas clasificadas, por lo que su uso indebido en dichos sectores puede conducir a serios accidentes”.

En cuanto a las estaciones que tienen GNC, el uso de la modalidad de cobro por medio de código QR se encuentra prohibido.