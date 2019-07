Cerró el BAMA Cine Arte, la noticia dejó sin palabras a los cinéfilos y a los amantes de la cultura. Después de seis años, cerró una sala que era un espacio de culto. Ubicado en Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150, ofrecía una programación independiente que no se encontraba en el circuito comercial dominado por las grandes cadenas.

Guillermo Cisterna Mansilla, cofundador y programador del BAMA, cuyas siglas significan Buenos Aires Mon Amour, emitió un comunicado y contó que ofrecían "el mejor cine argentino y películas que en muchos casos no tienen lugar en el circuito comercial". "Seguramente nos quedaron pelis por pasar, pedidos por cumplir, algunas por repetir, pero la programación siempre fue para ustedes. Somos el público", dijo.

Ofrecía una variada cartelera con joyas del cine de todo el mundo, sobre todo de festivales

El alma matter de BAMA prefirió no emitir comentarios y terminó diciendo: "Quizás nos volvamos a ver pronto, pero mientras tanto, no dejen de ir al cine. Las películas son para disfrutar en esa sala oscura en pacífica convivencia. Porque el cine nos hace la vida más fácil".

En su última cartelera ofrecían una pelicula china "Esa Mujer", una italiana llamada "Ricordi?", una francesa "Un amor imposible" y la argentina "Un rubio". El estilo de la programación tenía un fuerte contenido de títulos europeos. Todas las películas encontraban en esa sala, un espacio de protección, escaso en estos tiempos para el cine arte.

Con entradas a precios más bajos que las grandes cadenas, BAMA ofrecía una salida alternativa para poder disfrutar de los mejores títulos de cine.

El cierre de esta sala se enmarca en una crisis de consumo que repercute en todos los sectores, incluído el cine. La cantidad de público que va al cine viene en caída desde 2015, año que tuvo 50,3 millones de espectadores. El año pasado, pagaron la entrada 44,6 millones de personas, tres millones menos que en 2017. Este año, con muy buenos títulos, diferentes promociones y acciones de fidelización, el sector no pierde las esperanzas de repuntar y alcanzar los 45,2 millones de espectadores.

Las grandes cadenas hacen toda clase de alianza y pueden ofrecer toda clase de promociones para alentar la compra de entradas. En el caso de salas de cine independiente, la situación es más complicada. Para poder cubrir gastos, en especial las tarifas, no tienen mucha alternativa.

Aunque Martín Alvarez Morales, gerente general de Cinemarks Hoyts, señaló a BAE Negocios que "los argentinos son "películadependiente". Si hay buenos títulos, la gente va. En el 2001 no perdimos ni un sólo espectador", asegura. Por aquel entonces, el año cerró con 30.688.000.

Para incrementar la concurrencia, las cadenas idean una batería de acciones. Tienen alianzas con bancos, tarjetas, compañías de celulares, entre otros, idean tarjetas de fidelización. Ahora hasta ofrecen ciclos de ballet o de clásicos del cine.

En un contexto donde muchos sectores están en caída, Alvárez Morales se entusiasma con una recuperación, teniendo en cuenta que ver una película es un escape de la realidad. "El cine es anticrisis, no te deja hablar. El director juega con tus sentimientos, podes reír o llorar, pero al final de las dos horas, te lavó el cerebro. No pasa con ninguna actividad, en un asado entre amigos hablas de lo que te pasa y el cine te permite escapar".

Una muestra que las grandes cadenas crecen a contramano de estas salas es la apertura de nuevoscomplejos. En abril de este año, Village Cines inauguró un nuevo complejo en Luján, antes había abierto una sala 4 D en Mendoza, con las que suma 90 en el país. Cinemark Hoyts inauguró ya su tercera sala 4D E-Motion en el complejo Dot, además, ya cuenta con esta tecnología en los cines de Unicenter y Quilmes. Cinema La Plata también inauguró una sala con butacas 4D E-Motion y CPM Cinemas llevó al Catan Shopping otra del mismo estilo.

BAMA fue siempre a contramano de las salas que ofrecen grandes tanques cinematográficos, para hacer saltar la taquilla como "Toy Story 4", la película de Disney "El Rey León", "Spider Man" o "Mi mascota es un león". Daba espacio en su cartelera a títulos nacionales que no justamente podían atraer a multitudes o vender 1,5 millones de entradas como la gran apuesta del circuito comercial "Odisea de los giles".

Este cierre reactivo el pedido de los vecinos de reapertura del ex cine El Plata de Mataderos

Los cinéfilos del cine arte no encuentran consuelo, saben que una sala de este tipo que se pierde, es muy díficil recuperarla. En el barrio de Mataderos, los vecinos lo saben, siguen esperando que el Gobierno de la Ciudad reabra el Ex cine El Plata. Pero todavía no tienen respuesta, las obras siguen paralizadas.