A un año de su nacimiento, Club Crónica se expande y ahora lanzará su versión Black, una propuesta que apuntará a las audiencias mas fieles del Grupo de Medios Crónica.

Club Black es un upgrade de la versión Classic, una subsegmentacion de audiencias, con más 'cronipesos', más marcas y categorías exclusivas adheridas y más regalos de los que había hasta ahora.

Pueden acceder todas las audiencias de todos los medios del Grupo Crónica. Está apuntado a las audiencias más fieles, aquellas que estén dispuestas a contribuir con el medio a través de sus colaboraciones.

Será para lectores que valoran una prensa libre y quieran contribuir con un aporte de dinero que va desde los $200 en adelante. Se buscará el apoyo de quienes quieren que Crónica siga siempre "Firme junto al pueblo" con el periodismo independiente, y en recompensa o reconocimiento a los lectores mas fieles se desarrolló Club Black. El programa de regalos exclusivos tiene, por ejemplo, espectáculos, teatros y recitales al 50% o 2x1 en entradas.

Más beneficios

Los socios Classic obtienen 5.000 cronipesos todos los meses, mientras que los socios Black recibirán 10.000 cronipesos mensuales para disfrutar más beneficios.

Todos los eventos a los que acceden los socios Black se renuevan mensualmente. A través de la app, también tendrán acceso a sorteos. Los socios Classic tienen 2x1 en las entradas de cine generales, pero los socios Black además de tener lo anterior, también obtienen 2x1 en entradas para salas 3D.

Dentro de Club Crónica hay una gran cantidad de cadenas de cines en todo el interior del país y los beneficios tienen una estrategia descentralizada, es decir, no concentra su propuesta de valor sólo en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Todos las audiencias del grupo puede ingresar y ser socios de ambos clubes. A través de una registración simple y, a través de la app, encuentran sus cronipesos. Los mismos los pueden usar para obtener ahorros en las marcas adheridas.

Empresas

Pedidos Ya, YPF, Arcor, Libertad, Cinemacenter, Editorial Planeta, Teatrix, Atlas Cines y Bonvivir son algunas de las importantes marcas de consumo masivo que participan de este lanzamiento que abarca a todo el país.

Una gran diferencia del Club Crónica respecto de otros clubes de beneficios de otros medios es que este ofrece el dinero para utilizar. "Este es un producto innovador ya que no usamos tarjetas plásticas, la persona no tiene que pagar por ingresar y, a diferencia de otros clubes de beneficios, nosotros no damos descuentos. Nuestra aplicación regalará dinero para inyectar al consumo", explicó, Natalia Fernández, la consultora que diseñó y comenzó a ejecutar el emprendimiento.

"Nos propusimos ofrecerle al público propuestas bien concretas de categorías masivas como delivery, alimentos, combustible o supermercado y por sobre todo federales, es decir, que no se concentren en CABA y GBA sino que se amplíen en todas las provincias del interior, y se siguen sumando marcas y categorías mes a mes", concluyó la ejecutiva.