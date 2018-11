Con la suba de tarifas eléctricas, se incrementó el fraude y las conexiones clandestinas en zonas de alto nivel socioeconómico. Edenor detectó hace un mes conexiones ilegales en dos hoteles boutique de la cadena Casa Sur en Palermo y Pilar y ayer, descubrió un gravísimo fraude en el Club de Campo y Polo Centauros, ubicado en la localidad de General Rodríguez.

En el caso de la cadena Casa Sur fue intimada por Edenor a regularizar su deuda y tuvieron que abonar $17 millones por haber realizado conexiones directas. El método utilizado es a través de un by pass entre el medidor y el hotel.

El caso del Club de Campo y Polo Centauros donde los terrenos llegan a cotizar desde u$s60.000 hasta los u$S250.000, con expensas de $18.000, fue el más escandaloso. Edenor explicó en un comunicado: “Las caballerizas del predio contaban cada una con aire acondicionado en directo para los equinos, con subdivisión de consumos con medidores de Edenor robados y otros comprados en comercios de electricidad, con posible comercialización de energía a usuarios de estas dependencia”. Algo totalmente ilegal, sólo Edenor puede comercializar energía.

La compañía fue por una obra, no fue en busca del fraude. No sólo las caballerizas contaban con aire acondicionado, las luminarias de los caminos interiores y todo el riego de los campos estaba conectado clandestinamente. Edenor aún no puede estimar los valores del fraude, pero le inició acciones administrativas, civiles y penales para el recupero de la energía robada.

Por reglas internas, la compañía de energía sólo puede reclamar lo consumido de un año para atrás. Algunos de los apellidos ilustres que viven en el Club son “Polito” Pieres, la ex modelo Delfina Blaquier y su marido el polista Ignacio Figueras, una de las trillizas de oro, María Laura Fernández, entre otros