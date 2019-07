¿Cuántas veces no compraste algún producto online porque no utilizas tarjeta o ya no tenías límite?. Una pregunta tan secilla fue la que derivó en un proyecto que se está implementando en el mercado ya yudando que cada vez más personas puedan acceder a compras online.

En enero se lanzó el primer medio de pago que permite comprar en cuotas y sin necesidad de utilizar tarjeta de crédito. La plataforma online, WiPei, implementa una nueva manera de comprar en Latinoamerica a través de internet. Permite adquirir productos de una forma más fácil, en cuotas fijas y sin interés en su mayoría.

La cantidad de personas no bancarizadas en la Argentina ronda aproximadamente la mitad de la población. En los últimos meses un estudio privado demostró que uno de cada tres argentinos tiene una cuenta bancaria pero siguen eligiendo el efectivo para realizar las compras.

“WiPei nació para poder darle una solución a las personas que quieren comprar online en cuotas, pero que no tienen tarjetas", señaló Javier Álvarez Wrobel, quien es emprendedor de la plataforma junto a su hermano Juan Cruz, a BAE Negocios. El modelo de negocios se basó en uno ya existente en el exterior, como Buy Now, Pay Later que ya son usados por gigantes como Forever 21, Lenovo y Converse.

El funcionamiento de la plataforma es muy sencillo y parecido a los ya establecidos con las billeteras virtuales. Una vez de seleccionar el método de pago, en este caso “WiPei”, se puede seleccionar la cantidad de cuotas y dependiendo la tienda y el producto se le aplicará interés o no.

Para cancelar lar cuotas mensuales, el comprador deberá acercarse a un Rapipago, Pago Fácil, débito bancario o Pago Mis Cuentas y abonar lo que le corresponda. La financiación puede ser de hasta $20.000 a repagar hasta un total de 9 cuotas mensuales consecutivas, fijas o con interés -dependiendo de la marca-.

Para poder utilizar este método de pago se deberá completar un formulario con datos básicos. “Con los datos principales nosotros obtenemos información de la capacidad de pago que tienen las personas, y de esta forma le ofrecemos al cliente diferentes formas de pago a la que pueda acceder”, destacó Álvarez Wrobel.

Por otra parte, el modelo de negocios no sólo ayuda al comprador sino también a los comercios, porque los ayuda a mejorar la finalización de una compra. “Cuando a alguien le sale la tarjeta rechazada, tendrá la oportunidad de concretar la comprar con WiPei sin necesidad de tener que salir del sitio, por lo que se verán beneficiados los comercios también”, acentuó Javier.

Actualmente la plataforma cuenta con dos clientes, las marcas de zapatos Viru y Pasotti, y

se encuentran en proceso de incorporación de 10 nuevos retailers, empresas que se dedican exclusivamente al turismo y indumentaria. Por el momento, las dos marcas llegaron a un acuerdo de ofrecerle a los clientes cuotas sin interés.

“Lanzaremos un nuevo proyecto a fines de julio que consta de un votón de pago que permitirá a comercios chicos y emprendedores poder vender con WiPei por medio de redes sociales, whatsapp o e-mail”, acentuó Álvarez.