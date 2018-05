El sueño de ser propietario es compartido por gran parte la sociedad, pero alcanzar ese objetivo no es tan fácil como parece: la compra de una casa puede ser un proceso agotador, y más cuando no se sabe por dónde empezar. Por eso, a la hora de elegir la vivienda es necesario tener en cuenta no solo la cantidad de ambientes, la ubicación y su valor, sino también los aspectos legales.

Para ahorrarte dolores de cabeza, acá te dejamos diez puntos que tenés que tener en cuenta antes de poner el gancho y cerrar la compra de la casa soñada.

1- Firma de boleto de compra-venta: Es el contrato por el cual tanto el comprador como el vendedor se comprometen a escriturar. En esta instancia se debe entregar como seña un porcentaje del total del valor del inmueble. En el caso de arrepentirse de la compra, el dinero de la seña se dará como perdido. Por otra parte, si el arrepentido es el vendedor, se debe entregar el doble del importe. En otros casos, puede no hacerse una reserva o incluso no firmarse un boleto de compra-venta sino que directamente se concreta la escrituración.

2- Escrituración: Acto formal de la compra que se realiza ante un escribano público. En esta instancia, el comprador debe afrontar los gastos de honorarios del escribano (rondan actualmente un 4%). Es fundamental contar con este dinero a la hora de escriturar o no se podrá llevar adelante la operación. Una vez finalizada la etapa, se debe proceder a inscribir la escritura en el Registro de la propiedad.

3- Documentación del inmueble: Los metros construidos deben estar declarados en la escritura. Además, los metros de terreno físico deben coincidir. a) Informe de dominio: documento que emite el Registro de la Propiedad. Se trata de una fotocopia de la “ficha” del inmueble. b) Informe de inhibiciones: de este documento surge si el individuo está inhibido para vender. c) Constancia de pago de impuestos y servicios: se solicitarán los estados de deuda del inmueble. En caso de existir deuda el escribano deberá retener el importe correspondiente al momento de la firma.

4- Ubicación: Es aconsejable que el inmueble se encuentre cerca del lugar de trabajo, de fácil desplazamiento a centros comerciales. En el caso de tener hijos, observar la oferta educativa de la zona. Y, por último, pero no menos importante, verificar las vías de acceso, esto ayudará a tener una mejor movilidad por la ciudad.

5- Diseño: Hay que tener en cuenta la orientación de la propiedad. Es muy importante la luz que hay en cada ambiente. Según expertos, es mejor que el frente mire al Este y el fondo al Oeste, pero la orientación Norte-Sur también es buena.

6- Cochera: Observa que no tenga humedad y en el caso de ser subterránea, que no sea una zona que se inunde.

7- Hora de pagar: Acordate que debes tener ahorros a la hora de la compra por más que pidas un préstamo, ya que los bancos, solo prestan en promedio hasta el 80% del valor de la propiedad. ¡Ojo! necesitás un 5% extra para cubrir los costos iniciales: avalúo, seguros, escrituras, notario, apertura de crédito, etcétera.

8- Expensas: Si comprás un departamento debés tener en cuenta los adicionales mensuales en las expensas; especialmente en las extraordinarias.

9- Seguridad: Verificá que la zona no sea desolada y puedas moverte con tranquilidad. Observá si tenés tiendas cerca (supermercados, peluquería, almacenes, etc), te darán mayor tranquilidad a la hora de salir de tu propiedad y tendrás todo más a mano.

10- Tiempo: ¡No te desesperes!, acordate que el tiempo promedio del proceso de la compraventa puede ser desde 20 días, hasta 2 meses… ¡Así que respirá!