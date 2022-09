Con solo 13 años, Danielle Bregoli, más conocida como "Bhad Bhabie", se hizo famosa por invitar a pelear a una integrante de la audiencia del programa Dr. Phil, donde ella y su madre intentaba solucionar las constantes peleas que tenían por sus "payasadas desagradables y a veces ilegales". Seis años después, la joven entró en el top 20 de creadores de contenido del mundo, y no por payasadas: tras una corta carrera en el rap, Bhad Barbie ganó casi 50 millones de dólares en OnlyFans.

Inicialmente convertida en meme, Bregoli logró una prolífica carrera en la creación de contenido y en la música, y no piensa parar. Tras su fama inicial, la joven se propuso capitalizarla. "En lugar de ser una vergüenza y una broma por el resto de mi vida, me convertí en algo exitoso y algo que la gente puede elegir admirar por las razones correctas, o elegir no hacerlo", recordó.

Conocida por un estilo agresivo y malhablado, Bregoli logró que su primer sencillo, "These Heaux", ingresara al Hot 100 en el puesto 77 en septiembre pasado, convirtiéndola en la mujer más joven en debutar tan alto en la historia de Billboard. Rápidamente, Atlantic Records anunció que habían firmado a Bhad Bhabie para un acuerdo de varios álbumes y varios millones de dólares. En 2018 publicó "15", su primer y, hasta ahora, único álbum.

La fama ya la tenía: "¿Qué pasa si la gente piensa que (mi música) es una broma? ¿Qué pasa si no explota? Estaba asustada. Realmente. Pero resulta que, perra, soy rapera, ¿de acuerdo?", resumió en diálogo con Complex. Sin embargo, su ingreso en OnlyFans fue el que rompió con todos los pronósticos: el año pasado, apenas cumplió los 18, se abrió una cuenta en la plataforma, y en solo seis horas ganó un millón de dólares.

OnlyFans, un mundo de fantasía para algunos

Bregoli tiene actualmente 29,9 millones de seguidores en sus redes sociales, lo que la ubica en el puesto 16 del top 50 creadores de contenido más influyentes del 2022 que elabora Forbes. Curiosamente, Forbes no destaca en absoluto su carrera en la música, sino que remarca su ingreso en OnlyFans, la plataforma de creación de contenido (en su mayoría adulto) que tuvo un crecimiento exponencial a partir de la pandemia y su dueño ganó 500 millones de dólares en dos años.

Por 24 dólares por mes, los fanáticos pueden acceder a fotos de Bregoli vestida con lencería y trajes de baño. La rapera, sin embargo, alienta a sus suscriptores a dar propinas y recibir contenido más explícito en privado. "Llámame la chica de las chancletas Gucci, la chica 'hola, perra', la chica que consiguió un trato de maquillaje de un millón de dólares, la chica que hizo USD 50 malditos millones en OnlyFans, llámame como quieras", dijo a TMZ.

Sin embargo, ese éxito y esa cantidad de dinero no es para cualquiera. Bregoli, que admitió que se da inyecciones en distintas partes del cuerpo desde los 17 años, logró generar la enorme masa de seguidores que tiene gracias a una buena gestión de su fama. No es la realidad de los demás creadores de contenido.

Cuánto se gana en OnlyFans

Una persona gana en promedio 150 dólares por mes en OnlyFans, muy lejos de los grandes creadores de contenido. De hecho, según estimaciones de Thomas Holland, el 1% superior de las cuentas gana el 33% de todo el dinero, mientras que el 10% superior de las cuentas gana el 73% de todo el dinero.

Por eso, cuando la guerra de Estados Unidos contra el porno forzó a OnlyFans a intentar una prohibición del contenido sexual en la plataforma, el rechazo fue tan generalizado. Tanto los usuarios como los creadores acusaron a la empresa de "desechar" a quienes la habían hecho ser lo que es y que le habían incrementado su valor en millones. Es más: esto, sumado a las censuras a Pornhub, hizo que el sindicato de actores pornográficos (APAG, Adult Performance Artist Guild) tuviera reuniones con legisladores porque su trabajo está en peligro.

Seguridad financiera no tradicional

Pese a su fama de violenta y malhablada, Bregoli busca ayudar a otros a forjar su propio camino. Por eso se asoció con la Fundación Educapital para crear el premio "Bhad Scholarship", una beca de USD 1,7 millones que ayudará a mil estudiantes a inscribirse en escuelas técnicas y de oficios en todo el país.

Aquellos que reciban la Beca Bhad tendrán la oportunidad de seguir carreras en varios oficios, que van desde la cosmetología hasta la ciberseguridad y el negocio del cannabis. "Sé que hay muchos niños que realmente quieren conseguir trabajos reales y quieren trabajar duro, pero simplemente no tienen el dinero para proporcionarlo", le dijo a Yahoo Life, emocionada por la beca.

Cada beneficiario de la "Beca Bhad" recibirá 1.000 dólares para su educación en la escuela de oficios y 50 graduados recibirán 10.000 dólares en capital inicial para ayudarlos a lanzar sus propios negocios después de graduarse. Además, Bregoli seleccionará a los graduados para recibir becas completas de un fondo de 200.000 dólares.

Su carrera podría seguir creciendo. “Quiero ser dueña de más negocios. Quiero tener un salón de uñas. Con suerte, quiero terminar convirtiéndolo en una franquicia y ponerlos en múltiples áreas diferentes”, declaró.