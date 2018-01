La operadora aeroportuaria Corporación América del multimillonario Eduardo Eurnekian quiere salir a bolsa en Nueva York este mismo mes de enero, lo que sería la primera oferta pública inicial del año por parte de una empresa argentina, según dos personas con conocimiento del tema.

La compañía captará hasta u$s750 millones y lo más probable es que la oferta de venta inicial se lleve a cabo en la cuarta semana del mes, dijeron las personas, que no estaban autorizadas a hablar públicamente. Bank of America, Oppenheimer & Co., Goldman Sachs y Citigroup fueron contratados por Corporación América para ayudar a la compañía a recaudar al menos u$s500 millones, según dijeron dos personas con conocimiento directo del acuerdo en septiembre.

La portavoz de Corporación América, rehusó hacer comentarios por teléfono desde Buenos Aires. Responsables de comunicación de Goldman Sachs y Oppenheimer no quisieron hacer comentarios, mientras que los otros bancos no respondieron de inmediato a llamadas y correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

Corporación América opera más de 50 aeropuertos y terminales de carga en todo el mundo, entre ellos 36 en Argentina. El negocio local de la compañía, Aeropuertos Argentina 2000, tiene una concesión para operar aeropuertos en el país, la cual continuará hasta el año 2028. Una opción para poner fin a la concesión en 2018 no se ejecutó tras la mejora de las relaciones con la Administración del presidente Mauricio Macri, después de tensiones anteriores el año pasado. El Gobierno también incorporó recientemente el aeropuerto militar de El Palomar, en las afueras de Buenos Aires, al sistema aeroportuario nacional, agregándolo a la red administrada por Aeropuertos Argentina.

La salida a bolsa sigue a un año de gran éxito de colocaciones argentinas en 2017 en el que las empresas captaron u$s3.800 millones en ventas de acciones en el extranjero, duplicando la cantidad de 2016, según datos recabados por Bloomberg.