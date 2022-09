Crearon un mapa colaborativo para conseguir figuritas del Mundial de Qatar

La desesperación por conseguir figuritas del Mundial Qatar 2022 hizo que dos jóvenes programadores idearan una web app misfigus.ar que permite saber dónde venden figus y en pocas horas se convertirá en un Tinder que permitirá matchear y canjear figuritas. La novedosa idea es de Agustín Bruno y Ramiro Guzmán, el hermano del ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

Agustín Bruno y Martín Guzmán tienen 25 años, estudiaron juntos en el Colegio Nacional de La Plata y ahí se hicieron amigos, Comparten la misma pasión por la programación y hace diez días decidieron comprar un álbum de Panini para poder juntar las figuritas del Mundial. Agustín contó a BAE Negocios: "Nosotros nos juntamos porque no conseguimos, recorrimos toda la ciudad de La Plata donde vivimos y nada. Es una locura que la gente tenga que recorrer kioscos, estaciones de servicios y supermercados y no encuentre nada. Ayer en la estación YPF de 1 y 63 hubo tres cuadras de fila. Se nos ocurrió esta idea para ayudar a todos a conseguir figuritas".

Misfigus.ar la web que todos buscan

Agustín trabaja en Federación Patronal y Ramiro en Karvi, pero se hicieron tiempo para crear esta web app, y aclaran no es necesario bajar ninguna aplicación se visualiza con un simple navegador. "La idea es que la comunidad se nutra de información y que cada uno pueda decir donde consiguió y dónde ya no hay y antes había. La plataforma te va llevando a través de un mapa donde alguna vez se vendió y se esta vendiendo ahora mismo. La info la pueden cargar los usuarios o los dueños de los locales en forma gratuita. Cuando está en verde el local es porque vende y si está en rojo es porque no tiene. La comunidad se copó un montón. La sacamos al viernes y ya usaron la página más de 20.000 personas", contó.

Comenzaron con un mapa de ocho provincias/localidades: Córdoba, Mendoza, Rosario, La Plata, CABA, zona norte, Pinamar y Chacabuco. Para este finde llegarán a 15 provincias/localidades, sumarán: San Luis, San Juan, Lanús, zona sur, zona oeste, Paraná y Santa Fe. La idea es abarcar todo el país. Por ahora suben todas las localidades que pide la gente y dicen que escuchan pedidos.

Los creadores explican cómo funciona: "Cualquier persona sin necesidad de ningún usuario puede entrar y mirar la info. Si se quiere sumar info, hay que entrar y crear una cuenta, si vas al kiosco de la esquina y venden lo podes agregar. Si no tienen, pero vendían podés dejar una nota diciendo cuando van a tener. La idea es que cuando consiga pueda intercambiar en la aplicación y buscar una persona que tenga la que necesita y canjee las repetidas. A fines de esta semana o a principios de la próxima ya funcionará para poder canjear figuritas. Crear esto nos llevó una semana metiéndole un montón y nos llevó cuatro o cinco días para lanzar la beta. Tampoco sabíamos cuanto tiempo iba a durar este furor", contó.

La primicia la dio el diario El Día de La Plata y la noticia corrió por todos lados. Cuentan que el teléfono no para de sonar. "Desde que se dieron cuenta que Ramiro era hermano del ex ministro lo buscan para preguntarle de eso. Un medio contó que era el hermano, pero casi no habló de la web app. Oficialmente es lo primero que hacemos juntos, pero veníamos desarrollando otras cosas chiquitas. Hicimos proyectos de índole académico, para practicar, pero esto sale a la comunidad para que lo use y lo pruebe. La idea es que el fanatico tengo todo en nuestra aplicación desde juntarlas y completar el álbum que pase por todas las fases en nuestra misma aplicación. La idea es que la persona no vaya por distintos caminos".

Confiesan que los gastos fueron mínimo, invirtieron tiempo y pagaron el dominio y el hosteo de la web app. Cuando se les pregunta si quieren sumar sponsors responden: "No tenemos pensado sumar sponsor, la idea es que sea para la comunidad, no queremos que los afecte. Si no afecta a la aplicación podríamos llegar a verlo. No lo hicimos pensando con esto, hacemos plata, lo hicimos para ayudar a los fanáticos de las figuritas""

La gran pregunta es si ya comenzaron a completar el álbum y responden: "Tenemos el álbum, pero por ahora, solo pocas figuritas".