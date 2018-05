En épocas donde varias góndolas presentan falta de productos, se conocieron los resultados del 21° Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola (FMG) realizado por GS1 Argentina en colaboración con la Cadena y Proveedores del sector de Consumo Masivo. Crece cada vez más el faltante de mercadería, en el primer trimestre de este año es de 4,77%, mientras que el último estudio de 2017, la anterior medición que fue de 3,89%. El estudio revela que casi el 50% de lo que falta ocurre por la falta de reposición de esos productos en las góndolas. Las categorías de productos que menos se encuentran en las 7 cadenas y 161 locales estudiados en todo el país son: bebidas 5,2%, alimentos 4,8%, cuidado del hogar 4,7% e higiene personal 3,8%.

El fenómeno se repite en toda la cadena de comercialización: hiper A 5,8%, supermercado 4,5%, hiper B 4,4%, mini 4,3% y proximidad 3,3%. Según las cadenas las causas son: 48,09% mercadería no repuesta en góndola, 23,61% el local no ajusto el inventario y un 16,65% el proveedor no entregó el producto, vale aclarar que estos datos son de marzo. En estos últimos días, la falta de entrega del proveedor debe haber escalado algunos puntos, ya que es un fenómeno que se registra en varias cadenas.

Este estudio, el primero correspondiente al año 2018, identifica los faltantes de productos en la cadena de comercialización y las causas que lo originan. Así como el comportamiento de los consumidores.

El relevamiento se realizó en 23 ciudades del país, incluyendo por primera vez San Luis y Ríos Gallegos, abarca a 8200 productos de diferentes categorías, con 221.000 mediciones aproximadamente. El estudio se realizó con la participación activa de 7 cadenas, 16 proveedores, en 161 locales del país (20 en Capital, 33 en GBA y 108 en el interior).

En el ranking de plazas disponibles con más faltantes figuran: San Luis 12,1%, Rosario 9,2%, Río Gallegos 8,5%, Gral Roca 8,4%, Comodoro Rivadavia 8,3%, Río Grande 7,2%, Salta 6,8%, Bahía Blanca 6,8%, Resistencia 6,4% y Trelew 6,2%. Mientras en GBA es del 4,2% y CABA 1,6%.

Respecto al comportamiento de los consumidores, el estudio indica que si no encuentra el producto que busca, el 38% decide no comprar o ir a otro negocio. La tendencia de los anteriores encuestas se continúa, por lo que ante un faltante, alrededor del 40% de los consumidores, no realiza la compra.

GS1 Argentina, la empresa que realiza el estudio, explica: "La disponibilidad del producto en góndola es fundamental para una buena experiencia de compra". Pese a que en 2018, faltan más productos que en 2017, la cantidad de productos que no se encuentra en las estanterías es altamente inferior a lo que faltaba en 2014, cuando el mismo estudio marcaba 19,47% de faltas.

En el mismo informe, se analiza a través de encuestas a consumidores. El 14% explica que no encontró los productos que fue a buscar. Los productos que no encuentra con mayor frecuencia son alimentos 43%, bebidas 21%, higiene 21% y cuidado del hogar 15%. Otra pregunta fue, dónde realiza sus compras: 50% respondió mayoritariamente en este lugar, 23% ocasionalmente, 15% unicamente en este lugar y 12% respondió que compra toda clase de productos en cualquier lugar.

Un 32% de los consumidores ante la falta, compra otra marca, un 20% busca otra presentación, un 12% no compra ese día, 10% compra en otra tienda de la misma cadena, 9% compra en otros canales, 9% pospone la venta y 8% compra en otra cadena.