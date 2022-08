Crece la demanda de motos, pero comienzan a faltar insumos

En los primeros seis meses del año, la venta de motos fue viento en popa. En julio, si bien hubo una baja del 1,81% respecto a junio, se da una suba del 11,64% respecto al mismo mes del 2021. En resumen, en lo que va del año se patentaron 273.965 motovehiculos, lo que representa un aumento interanual del 32,71%.

Las motos más vendidas son las de baja cilindrada y las de origen nacional. En julio 2022 se patentaron 36.257 motos, 34.297 unidades nacionales y 1.960 importadas. En lo que va del 2022, el 94,52% de las motos patentadas fueron de origen nacional, y un 5,47% importadas. Una tendencia que se mantiene desde hace varios años.

Si bien el acumulado de ventas es positivo, desde la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) advirtieron a BAE Negocios: "El sector está complicado, esta con muchos problemas con las nuevas normativas del Banco Central, esperamos que se flexibilicen. Muchas empresas no tienen la posibilidad de pagarle a sus proveedores, sobre todo las pymes al no ser filiales de empresas extranjeras, les piden pago anticipado contra entrega. En algunos sectores ya comienza a haber faltantes de productos, no en los modelos más masivos, sí en las motos de mayor cilindrada. Sin los medios financieros para poder seguir importando los insumos para producir en las fábricas nacionales, es probable que no podamos seguir fabricando con normalidad. Confiamos en que esas medidas terminen el 30 de septiembre", señaló Lino Stefanuto, presidente de CAFAM.

Las motos de baja cilindrada continúan siendo las más vendidas: con 17.812 unidades patentadas de 110 cc. y 5.152de 150 cc. Y en cuanto a las categorías lidera el ranking de las más vendidas del mes: las CUB con 20.160 unidades, seguidas por las STREET con 8.038 unidades.

"La venta fue impulsada por planes como los del Banco Nación que ofrecían créditos de 36 y 48 cuotas, ahora se sumará el Banco Provincia y algún otro banco. La venta de las categorías de motos más masivas dependerán de su reposición, cuando los concesionarios no tienen la reposición asegurada tratan de regular la venta. El año pasado las ventas rondaron los 370.000 motos, este año esperábamos alcanzar las 460.000 o 480.000, pero tendremos que recalcular. En julio se empezó a notar la caída, pero hay que recordar que se patentaron ventas de junio. En agosto se va a sentir más fuerte la baja que puede ser de un 30 a un 40%", puntualizó Stefanuto a BAE Negocios.

El presidente de CAFAM envió un mensaje al Gobierno: "La motocicleta es un mercado que hay que protegerlo porque genera mucha mano de obra nacional, sería una lástima que todo volviera para atrás. Este sector da trabajo a 2.800 personas directas y 13.000 indirectas con proveedores y concesionarios. Hay 16 fabricantes en el país. Si se pudiera flexibilizar el pago de insumos el mercado volvería a la normalidad".