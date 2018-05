La criptomoneda IBST, creada por Inbest Network -formada por un grupo de emprendedores y desarrolladores argentinos- logró más de u$s120 millones de recaudación en la preventa ICO de salida al mercado, lo que la convierte en la de mayor adopción de América latina.

Basada en la tecnología Blockchain, la criptomoneda ofrecerá la posibilidad de realizar pagos, acceder a servicios y que desarrolladores o entidades financieras puedan utilizarla como moneda de intercambio, tanto para personas bancarizadas como para quienes no lo están.

Luego de contar con más de 20.000 pequeños y grandes inversores que aportaron más de u$s120 millones, en los próximos meses Inbest Network contará con su aplicación propia que permitirá a los usuarios utilizar IBST accediendo a los diferentes servicios de pago, compra de productos y diferentes experiencias, sin intermediarios.

"IBST se convirtió, en pocos meses, en la criptomoneda con más adeptos de Latinoamérica. Para muchos, fue su primera participación de este estilo. Nuestro objetivo es empoderar a los miembros e incluir a sectores que no están bancarizados. El mundo crypto no tiene fronteras, pero tener una moneda fuerte en la región, es una revolución en un sistema que sigue funcionando igual hace mucho tiempo y no innova. Esto brinda más posibilidades, inmediatez en transferencias de dinero y un impacto significativo en la vida de millones de personas", aseguró Carlos Banfi, miembro fundador de Inbest Network.