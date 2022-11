La historia entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United ha llegado a su fin. A dos días de hacer su debut en el Mundial Qatar 2022, el delantero de Portugal se enteró de la noticia poco después de haber lanzado una serie de frases impactantes contra el club.

Sin embargo, la economía del elenco que milita en la Premier League pareciera iniciar una racha positiva. Las acciones de los Red Devils subieron cerca de un 15%, tras la confirmación de la partida del luso. Las buenas noticias se hicieron presentes, esta vez, sin la participación del máximo goleador a nivel selecciones.

¿Por qué se va Ronaldo? En una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, había asegurado que se sentía traicionado por las autoridades y el entrenador. Justamente, el holandés Erik Ten Hag se llevó la peor parte. "No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra", declaró.

Relación irrecuperable: Cristiano arremetió contra los directivos del club

No obstante, el ex Real Madrid remarcó que "cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro".

Luego de dicha entrevista, la relación Cristiano-United quedó totalmente partida. Por lo tanto, en los últimos días iniciaron las conversaciones para cerrar esta grieta.

ℹ️ Cristiano Ronaldo dejará Manchester United de manera inmediata y por mutuo acuerdo.



El club le agradece su contribución a lo largo de sus estadías en Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) November 22, 2022

Cristiano Ronaldo se va del Manchester United

Tras días de incertidumbre, ambas partes llegaron a un "mutuo acuerdo" para finalizar el contrato del goleador con la entidad inglesa. "El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro", dice una parte del comunicado.

Por su parte, el luso le dejó un mensaje a los fans de los Red Devils. "Amo al Manchester United y amo a los fanáticos, eso nunca cambiará. Sin embargo, parece que es el momento adecuado para buscar un nuevo desafío. Le deseo mucho éxito al equipo para lo que resta de temporada y para el futuro", afirmó.

Las acciones del Manchester United en alza tras la partida de CR7

Este martes 22 de noviembre, las acciones del Manchester en Wall Street subieron un 14,66% y el efecto es claro. Una vez que el club emitió un comunicado sobre la partida del Ronaldo, el valor de las acciones se incrementaron de forma considerable.