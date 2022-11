De arrancar un pedazo de oreja de un colega a venderlo como una golosina de cannabis hay un largo trecho. Aunque suena casi ilógico que alguien haga ese camino, es exactamente el que empezó a recorrer el boxeador Mike Tyson en 1997, cuando mordió la oreja de su colega Evander Holyfield en una pelea. Ahora, 25 años después, los púgiles acaban de lanzar al mercado snacks y caramelos de cannabis como socios.

La impensada amistad entre quienes se perfilaban a ser eternos rivales desembocó en una asociación comercial de empresarios para vender "Holy Bites", unas gomitas en forma de oreja que contienen THC y Delta-8.

"Iron Mike" ya vendía productos con cannabis desde 2018, cuando empezó a cultivar marihuana en su rancho de 16 hectáreas de California, en un ángulo de desierto de unos 95 kilómetros al sudoeste del Parque nacional de Death Valley. Mitad del terreno del "Tyson Ranch" está destinado al cultivo, la otra a estructuras para otras actividades entre las cuales una "Tyson Cultivation School".

Ahora, el boxeador se unió con su compatriota "The Real Deal", y adelantó que los snacks y los caramelos "Holy Ears" saldrán a la venta con tres gustos ("Cherry Pie Punch", "Sour Apple Punch" y "Black Eye Berry") y serán "completamente naturales, veganos y sin gluten".

Se espera que el nuevo producto sea lanzado a finales de este mes.

Las "orejas mágicas" de Tyson y Holyfield

El producto fue lanzado apenas este lunes en un video en redes sociales en el que ambos aparecen intercambiando regalos de Navidad. Holyfield obsequia una plancha y Mike ofrece una bolsa de sus gomitas sabor cereza con cannabis. Evander señala que su oreja no tiene sabor cereza, pero Iron Mike asegura que conoce perfectamente el sabor, en alusión al vergonzoso acontecimiento de 1997.

"Mike y yo tenemos una larga historia de competencia, pero también de respeto recíproco. Y esa noche de 1997 cambió la vida de ambos. Entonces, nos dimos cuenta de que como atletas de potencia sufríamos mucho. Ahora, casi 20 años después, tenemos la oportunidad de compartir la medicina que realmente precisábamos durante nuestras carreras", explicó Holyfield.

"Es un privilegio reunirme con mi exoponente y actual amigo. Convertimos los años de peleas y nocauts en una asociación que puede tener un impacto muy positivo, y sanar a muchas personas. Si hubiera tomado cannabis, nunca le hubiese mordido la oreja", indicó Tyson un comunicado de prensa.

El recuerdo de la noche en que Tyson le arrancó la oreja a Holyfield

Tyson y Holyfield se enfrentaron solo dos veces. La primera fue en 1996, cuando Holyfield logró un impactante nocaut en el undécimo asalto. Sin embargo, la pelea más recordada fue la que se dio en el año siguiente.

En los dos primeros rounds de la revancha, el juez se cansó de hacer advertencias y Holyfield daba muchos cabezazos. A los dos minutos de la tercera ronda, Tyson perdió la calma y, mientras se aferraba a Holyfield, mordió un pedazo de la oreja de su rival, siendo descalificado e iniciando una de las polémicas más grandes de la década.

Tras varios minutos de confusión, discusiones y atención médica para el púgil lastimado, la pelea se dio por suspendida y Tyson fue descalificado. 11 días después, le quitaron su licencia de boxeador profesional (se la devolvieron un año y medio más tarde).

Después de lo ocurrido Tyson señaló que su mordida fue una respuesta a un cabezazo de Holyfield: "Estaba enfadado porque me golpeó la cabeza. Perdí el conocimiento de la pelea. Me quitó mi plan de lucha. No iba a dejar que nadie se lleve mi gloria", explicó.