Diego Armando Maradona es sinónimo del arte en el fútbol. Gambeta, lujos, velocidad y garra son algunas de las características que lo acompañaron a lo largo de su brillante carrera. Para los argentinos, el ex jugador de Boca Juniors es "D10S"; un ídolo que vive y vivirá por siempre en sus corazones. Y hoy vive, también, en aquellos objetos que le pertenecieron y se convirtieron en elementos de colección extremadamente valiosos. Si de lujos y velocidad hablamos, sus autos son hasta hoy grandes exponentes, después del fútbol.

Hablar de Maradona es asociar rápidamente la Copa del Mundo de México 1986. El nacido en Villa Fiorito fue fundamental para que la Selección Argentina obtenga su segundo mundial. En aquella cita, "Pelusa" marcó dos hitos que lo acompañaron por el resto de su carrera: el "Gol del siglo" y "La mano de Dios".

Armando, como solían llamarlo sus compañeros de Boca en la década del 90, también fue feliz, desde lo futbolístico, en Nápoles, donde conquistó el cariño de los "tifosi". Italia tenía un valor sentimental para Maradona, pero a su vez fue el lugar donde comenzó a entender cuál era su pasión: los autos grandes, de lujo y/o deportivos.

La historia de Maradona y la Testarossa negra

El "10" compartía la habilidad para jugar al fútbol y elegir vehículos increíbles. Guillermo Coppola, su ex representante, fue testigo de la locura automotriz del argentino. Luego de conquistar la Copa del Mundo, regresó a Italia y le solicitó a su manager que le comprara una Ferrari Testarossa. ¿De color rojo? No, de color negro. Algo impensado, incluso para el propio Enzo Ferrari, dueño de la compañía.

"¿Negra? ¡No existe de color negra! ¡Mis Ferraris no pueden ser de un color que no sea rojo!", afirmó el empresario. En cambio, Coppola no se rindió, lo persuadió, y le consiguió el auto que él deseaba. Lo llevó hasta el aeropuerto de Nápoles y, antes de que llegara Diego, le ofreció al presidente del Nápoli, Corrado Ferlaino, que él fuera quien se lo obsequiara. ¿Por qué? Para limar asperezas. "La pagué 470 (mil dólares) y se la cobré un palo (1 millón de dólares)", contó.

La Testarossa negra de Diego

Maradona llegó y estaba como loco. Ingresó a la Ferrari, asombrado como un niño. "¿No tiene aire acondicionado ni estéreo?", preguntó. "No, es un auto de carreras, no tiene estéreo, aire acondicionado, tapizados en las puertas, no tiene nada", le dijo el empresario. Inmediatamente, el "10" le dijo que no la quería. Según el propio Coppola, al día siguiente le instalaron todos los cambios que había pedido su cliente.

El camión de Maradona

Para salir de los entrenamientos con Boca Juniors en 1997, Diego se compró un camión Scania 113H Topline. Su finalidad era evitar que la prensa, como de costumbre, se avasallara sobre él para obtener una declaración. Desde las alturas del camión, nadie podía alcanzarlo.

Estacionado en Ezeiza y con nuevo dueño, el vehículo no formó parte de la sucesión ni se vendió en las subastas que ofrecían algunas de sus pertenencias.

Era originalmente de color celeste, pero ahora está pintado de negro y en el frente tiene una calcomanía que dice "DalGian", en honor a sus hijas Dalma y Gianinna.

Autos valiosos en la vida de Maradona

Más allá de la magnífica historia de la Testarossa negra, Diego Maradona tuvo en su poder otros vehículos de muchísimo valor. A lo largo de su vida, estos fueron algunos de los automóviles más importantes:

Fiat Europa 128 CLS

Maradona compró el vehículo el 24 de diciembre de 1982, justo antes de partir del Boca Juniors campeón. El ex Argentinos Juniors viajaría rumbo a Barcelona, el primer club europeo en su carrera. Dos años más tarde, vendió su primer gran coche.

Ferrari F355 Spider

Maradona regresó a Boca en 1995. Fiel a su estilo, la vuelta tenía que ser a lo grande. Le pidió a Guillermo Coppola que le comprara dos Ferrari, más precisamente las emblemáticas F355 Spider, ambas de color rojo.

Overcomer Hunta

Diego fue vicepresidente del Dynamo Brest de Bielorrusia. Allí, le regalaron un vehículo militar anfibio, de carrocería de fibra de vidrio, el cual es fabricado por Sohra Group. El nombre de esta "máquina" es Overcomer Hunta y fue diseñado para transitar por cualquier terreno (nieve, lodo y agua).

BMW i8 y Rolls Royce

Ambos vehículos los adquirió en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Allí, Maradona dirigió a dos clubes: Al Wasl FC (2011-12) Al-Fujairah SC (2017-18). El "10" tenía en el garage de su residencia un BMW i8 y un Rolls Royce.

"Yo manejo, sin seguridad, sin nada. Hay mucho límite y mucha foto multa. Acá no perdonan a nadie. El que corre carrera en las rutas y autopistas lo echan del país", comentó en 2018, sobre la seguridad vial del país de Medio Oriente.

BMW M4

Fue uno de los últimos autos de Maradona. Lo adquirió a mediados de 2020, en plena pandemia y unos meses antes de su muerte. A través de su último representante, Christian Bragarnik, Diego tuvo el lujo de sentarse en un BMW M4, el cual acelera de 0 a 100 km/h en 4.1 segundos y su velocidad máxima está limitada a 250 km/h.