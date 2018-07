Si bien el sector de micros de larga distancia tuvo su época de esplendor desde 2003 al 2008, desde el 2011 van en picada y sin subsidios. El empresario Darío Skrabiuk, titular de la empresa de transporte de pasajeros Río Uruguay confió a Radio Libertad de Misiones que hay una reducción entre el 50% y el 60% en la carga de pasajeros. Esto fue aumentando de manera proporcional, Hoy no sabemos cómo hacer, ya sacamos servicios, despedimos personal, se hizo de todo. Esto es insostenible. La mayoría de los empresarios ya hizo todo lo que era posible hacer". Algunos pagan los sueldos en cuotas y se endeudan para pagar aguinaldos.

Los primeros números de 2018 marcan que sigue la caída en ventas de pasajes. Skrabiuk dice que "empezamos con una baja del 30%, luego del 40%, del 50% y ahora del 60 por ciento. Empezamos a bajar los costos de nuestros servicios, a ver si podíamos minimizar el impacto, pero hoy vivimos una realidad que nos golpea muy fuerte. Las cámaras de empresarios están haciendo planteos para resolver la situación y nos encontramos sin respuestas".

Desde el sector se quejan de los altos costos. "Posadas es la terminal más cara del país. Nos cobra el valor de un boleto cama para poder entrar. Mientras desde Once, tenemos competencia desleal que ofrece pasajes a un 50% porque no salen de terminales ni están autorizadas. Hay una gran desigualdad en los sistemas de micros truchos y aéreos. Me pregunto como Flybondi puede prometer bajar los precios un 70% después de esta gran devaluación y con costos en dólares. Hay algo raro, mandamos a hacer un estudio y es imposible que les den los números", dice Carral de la CATAP.