Los principales estudios de cine del mundo denunciaron a Pelispedia, una de las plataformas con películas online gratuitas más consumidas de Latinoámerica, y la justicia uruguaya solicitó el cierre y la detención de los dueños de la web, que se concretó este viernes.

Con miles de seguidores, Pelispedia es un popular sitio de streaming pírata de películas y series, una especie de Cuevana uruguaya. Ofrecía los mejores títulos y su ganancia provenía de la publicidad. Se estima que la pareja uruguaya que estará en prisión preventiva por 90 días, facturaba u$s5.000 mensuales en publicidad.

La Fiscalía de Estupefacientes y Delitos afines de Montevideo en Uruguay, a cargo de la jueza Mónica Ferrero, solicitaron el cierre inmediato y la detención de los dueños. La denuncia fue realizada hace dos semanas por Motion Picture Association, Warner Bros, Entertainment Inc, Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLP, New Lines Productions Inc., y Twentieh Century Fox Film.

Según el diario uruguayo El País, la fiscal solicitó la incautación de todo el material ilícito, autorización para secuestrar las contraseñas de los involucrados y la incautación del dominio que se usaba para manejar la página.

No es la primera vez que estos sitios son denunciados. Uno de los casos más notorios fue el cierre de Megaupload, la popular página de intercambio de archivos. El alemán Kim "Dotcom", alias de Kim Schmitz, su dueño, es un hacker millonario, considerado uno de las 10 personas más ricas de Nueva Zelanda, donde vivía.

The Pirate Bay, famosa página web de torrents, que permitía acceder a series y películas desde el mundo online, también atravesó graves problemas por las denuncias. En Argentina, funcionan varias páginas que permiten ver películas, la más popular es Cuevana 3, ya que sus anteriores versiones, debieron ser dadas de bajas.