Día del Niño: fabricantes de juguetes confían en los planes de hasta 18 cuotas

A pocas semanas de la llegada del Día del Niño, ahora Día de las Infancias, más de 1.800 fábricas de juguetes argentinas están listas para el festejo. La mayoría está compuesta por pymes familiares que dan trabajo directo e indirecto a 8.000 personas. Y el 21 de agosto será la fecha más importante de su calendario.

Emmanuel Poletto, presidente de la Cámara Argentina del Juguete, analizó el presente del sector: "Las expectativas son buenas. Al tranquilizarse el tema a nivel político con las nuevas medidas, esperamos que el consumo sea muy bueno. Están vigentes los planes Ahora 12, Ahora 18, la billetera digital MODO y el Banco Nación ofrecen rebajas del 30%, Banco Provincia y el resto de las tarjetas también ofrecen promociones. Las góndolas están muy bien abastecidas y no hay faltantes".

El aumento del ingreso de juguetes importados encendió una luz de alerta. "Las importaciones de juguetes terminados aumentaron un 16% en cantidades y un 24% en valores FOB comparados con el primer semestre de 2021. Este crecimiento fue muy por encima de las expectativas de consumo. Frente a esto, la industria perderá participación de mercado frente a la importación. Esperamos que se controlen las medidas cautelares, ya que fue el motivo por el que aumentó la importación de juguetes. Tenemos propuestas para que esto no suceda y administrar el comercio en forma inteligente vía reglamentos técnicos, pero hacen falta una fuerte voluntad política y coordinación", señaló el responsable de la cámara que agrupa a los fabricantes de juguetes.

Los cambios en el Gobierno le dan esperanza al sector. "Creemos que era importante unificar la política económica en un solo ministerio. La Secretaría de Comercio estaba en Economía y la de Comercio Exterior en Desarrollo Productivo, eso nos generaba muchas complicaciones", describió.

"Caímos mucho en 2018 y en 2019 por las devaluaciones, las tasas de interés estaban muy altas, hubo una corrida antes del acuerdo con el FMI y el Día del Niño cayó justo en la previa de las PASO. Luego vino la pandemia, no fue fácil, hubo demanda y no sufrimos cierres de pymes. Hubo un fuerte crecimiento, del 400%, por la venta online en 2020 y eso nos ayudó. Las 3.000 jugueterías del país somos optimistas y nos conformamos con sostener las unidades del año pasado, que no fue malo", sostuvo Poletto.

Desde la cámara cuentan cuáles serán las principales opciones para el Día de las Infancias: "Se podrán encontrar juguetes didácticos, de primera infancia y juegos de encastre y masas, pelotas de goma a partir de $600 y desde los $900 se podrán conseguir juegos de mesa. En promedio, los juguetes nacionales rondan los $1.500 y los importados arrancan entre $3.000 y $4.000, de ahí para arriba. Creemos que la venta se va a sostener, pero con un ticket más bajo. Al no ser un producto de primera necesidad, y en momentos de inflación, la gente compra los juguetes más económicos", apuntó. Fabricantes, importadores y jugueterías confían en que el 21 de agosto tendrán buenas ventas.