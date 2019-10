Termina el ciclo de un Gobierno en el que pocos sectores salieron ilesos y no fueron impactados por la caída del consumo, la devaluación o los altos costos derivados de una inflación que ronda el 56 por ciento.

Consultados por BAE Negocios, diez ejecutivos y empresarios que participaron del reciente 55° Coloquio de IDEA opinaron sobre cuándo creen que Argentina volverá a crecer y enumeran, según su criterio, las principales medidas que debe tomar urgente el flamante presidente.

Los temas preponderantes son la reforma impositiva, la baja de la inflación y las tasas, que permitan lograr un financiamiento que reactive a todos los sectores. La búsqueda de un consenso social es uno de los temas que más se repite en la agenda, un acuerdo que varios empresarios coincidieron en catalogar como una suerte de "Pacto de la Moncloa".

El llamado a conformar una mesa de acuerdo entre Gobierno, sindicato y empresas parece ser imprescindible en esta época. Sólo Oscar Andreani y Daniel Herrero, el presidente de Toyota, confían en que Argentina volverá a crecer en 2020. El resto, tibiamente apuesta a que recién en 2021 se encenderán los motores.

El empresario logístico Andreani sostuvo: "Necesitamos incentivar el consumo, bajar las tasas, tener líneas de crédito y financiación acorde a la realidad, promover un acuerdo general para poner a la Argentina donde todos queremos que esté. Hay que hacer un Pacto de la Moncloa. Hoy hay mayor pobreza y empresas pymes quebradas".

Desde la empresa Newsan, su titular, Luis Galli, señaló que "estamos inmersos en una crisis muy importante, hay que salvar al país. Necesitamos ordenar las variables macro y lo mejor es lograr un consenso entre el nuevo Gobierno, los sindicatos y las organizaciones sociales".

El empresario que maneja un portfolio importante de marcas de electrodomésticos, que han sufrido el impacto en carne propia, agregó que "hay que bajar la inflación, que se acomoden las tasas y mejorar el consumo. Es necesario un compromiso de precios, lograr la paz social, estabilidad y previsibilidad. Las reformas hay que hacerlas al comienzo, cuando el Gobierno tiene más poder. Hay que hacer una reforma previsional y bajar el gasto público. No necesariamente hay que hacer una reforma laboral".

Daniel Herrero, presidente de la automotriz Toyota, fue otro de los ejecutivos que recalcó que no es necesaria la reforma laboral, incluso se mostró como un gran defensor de los convenios colectivos de trabajo. Su empresa es un caso testigo que es posible hacer un acuerdo con sindicatos y llegar a buen puerto.

El número uno de Toyota sostuvo a BAE Negocios: "Es necesario marcar claramente la dirección con previsibilidad. Espero que Argentina vuelva a crecer el año que viene, hay que transitar la coyuntura y recién se verá en la segunda mitad del año. Es imprescindible una reforma impositiva para terminar con los impuestos distorsivos".

Desde el sector financiero, Gabriel Martino, CEO de HSBC, no es tan optimista. "El año que viene no se puede crecer. Argentina necesita un plan a mediano plazo con consensos para poder ser competitivos y crecer. Hay que buscar bajar la carga tributaria, tener horizonte de superávit fiscal y lograr acuerdos básicos. Tampoco son tantas las empresas que cerraron, dependerá de las políticas que se tomen para su reapertura".

Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina ( ABA), analiza cuáles son las medidas que se necesitan más urgentes: "Definir un plan económico, lograr acuerdos de precios, salarios y encarar el tema deuda. Necesitamos volver a crecer en forma sostenida, bajar la inflación, aumentar la competitividad y hacer reformas laboral y fiscal"

Desde el sector automotor, uno de los sectores que más vio afectadas sus ventas y tuvo que suspender más empleados y ajustar plantillas, Cristiano Rattazzi, titular de Fiat, sostuvo: "Un acuerdo social es viable para mejorar la economía pero es un placebo. Hace falta un plan como el Pacto de la Moncloa para arreglar el país. Todo está muy difícil y la recuperación será muy complicada, hace más de 70 años que este país no crece. No creo que el nuevo Gobierno cambie mucho, no van a querer suicidarse".

Cada sector tiene su receta, aunque la mayoría coincide en los puntos principales. Marcelo Figueiras, presidente de laboratorios Richmond, planteó que "hay que renegociar la deuda en forma amigable, hay que estirar los plazos y no hacer quitas. Hay que salir rápido de la incertidumbre, hacer un pacto social, porque se necesita cambiar las expectativas y mejorar".

También desde el sector de la salud, Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical, fue más allá: "La situación es muy compleja, hay que barajar y dar de nuevo. Las nuevas autoridades van a tener que darle a los argentinos un camino alternativo. Hay que poner a todos los actores sobre la mesa y que se definan pautas y consensos, donde el Gobierno marque las reglas de juego y sea un acuerdo sustentable y sostenible".

Si bien se quejó de que los aumentos de las cuotas de los planes de prepagas no acompañaron la inflación y hasta se animó a pedir un 10% más antes de fin de año, cuando ya aumentaron 43,25% en lo que va del 2019, fue por más. Belocopitt reclamó medidas: "Hay que acordar precios, salarios, gastos del Estado y reglas de juego claras. Hay que hablar de tasas de interés y tipo de cambio. El reperfilamiento de la deuda fue un grave error".

Gustavo Gómez, gerente general de Gire, empresa dueña de Rapipago -quien anunció que un día después de las elecciones lanzará su fintech- analizó el futuro. "Ojalá en 2021 podamos levantar cabeza. En 2020 estaremos mejor, pero falta para pensar en crecer. Hay que generar las condiciones, es necesario un gabinete con personas de prestigio que den señales claras al mercado para poder renegociar la deuda".

Gómez también reclamó un acuerdo de cinco puntos básicos y además de sumar a empresarios, Gobierno y sindicatos, agregó a la oposición. Pidió canales para exportar servicios y si es necesario "un dólar más alto, que haya un dólar comercial y otro para financiamiento".

En el sector de consumo masivo, desde el área del supermercadismo, Juan Pablo Quiroga, gerente de Institucionales de Walmart, aportó su mirada. "No se cuando crecerá Argentina . Lo que sé es que esperamos una recomposición del volumen de ventas en las categorías básicas. El que tenga un portfolio ajustado a ese perfil, verá en el corto y mediano plazo un aumento en el consumo. A nivel país, recién veremos las primeras señales de crecimiento para fin del año que viene".

Quiroga fue el único ejecutivo que hizo un llamado de atención al día después de las elecciones: "Esperemos que el dólar no se dispare y se instrumenten medidas y que haya responsabilidad en todos los actores".

Ante un panorama donde terminaron cerrando 43 empresas por día, el ejecutivo reclamó medidas: "Hay que facilitar el acceso al crédito para consumidores y para pymes. Garantizar el acceso a los bienes de consumo masivo. Hoy los consumidores están renunciando cada vez más a una mayor cantidad de categorías y reemplazándolas por otras. Necesitamos más formalidad, operaciones para aumentar la base tributable y poder competir en igualdad. Tenemos que discutir un marco impositivo".

Planteó una idea innovadora en este marco: "la necesidad de sumar a las cadenas de valor regionales. Desde el lado empresarial tenemos que impulsar una política que nos permita incluir a las pymes".