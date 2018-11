La Legislatura porteña debatirá hoy sobre el futuro del predio perteneciente al Ejército, que ocupa la compañía chilena Cencosud, donde funcionan Jumbo, Easy, además del Portal Palermo, y que se encuentra en la avenida Bullrich y Cerviño, en el barrio porteño de Palermo.

En un año vence la concesión y el Estado Nacional, junto con el gobierno porteño, avanzan con un nuevo proyecto urbanístico. El grupo trasandino abrió ayer el retiro voluntario para los 250 trabajadores del shopping.

Cencosud deberá replantear su estrategia de negocio para resolver el futuro de los 850 trabajadores que trabajan en sus locales. Los terrenos fueron concesionados el 30 de noviembre de 1994 por 20 años, pero se les dio una prórroga de 5 años, hasta el 30 de noviembre de 2019. El tema está judicializado porque la compañía considera que puede quedarse hasta el 2024.

El Gobierno nacional a través del decreto 225/2017 autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer y enajenar el precio ocupado por Cencosud. El decreto excluye al denominado "Pabellón del Centenario de Palermo", que por contrato los chilenos deberían haber reciclado y mantenido las fachadas exteriores y ornamentos.

En diálogo con BAE Negocios, responsables de AABE sostienen que "Cencosud incumplió con sus obligaciones respecto de las obras de reparación y manutención edilicia, lo que generó el inicio de intimaciones extrajudiciales que terminaron con un juicio iniciado por el Ejército contra la empresa. Tuvo sentencia de primera instancia favorable, el 7 de mayo de este año y la Justicia condenó a Cencosud a restaurar el predio, quien apeló la medida".

El grupo chileno ocupa el 60% del predio de 44.766 metros cuadrados perteneciente al Ejército Argentino y paga un canon irrisorio de $750.000 mensuales. Hoy la Legislatura Porteña tratará el cambio de zonificación y el proyecto urbanístico. El plan oficial propone generar 65% de espacio público y sólo permitirá edificar en el 35% restante del predio. Cencosud debería ajustar su superficie, casi a la mitad de lo que hoy ocupa.

El Gobierno dice que la concesión vence en un año. Peligran 850 puestos de Jumbo, Vea y el shopping

Eva Serrano, trabajadora de Cencosud, explicó la posición de los trabajadores. "Somos 850 empleados en total: 350 de Easy; 300 de Jumbo y 250 del Portal, pero llegamos a 1.500 con los externos. Cencosud abrió el retiro voluntario en el shopping. No sabemos que pasará con nosotros, no queremos perder nuestra fuente de trabajo. Ya hay proveedores que no entregan mercadería y hay un vaciamiento. El sindicato de Comercio no nos defiende, estamos solos".

Uno de los cambios que introdujeron los legisladores en el nuevo proyecto fue la "eliminamos de la cláusula que prohibía los materiales de construcción, para que en caso de continuar Cencosud pueda seguir también con Easy y pueda adaptar el edificio. Nos juntamos con el gremio y los trabajadores, que estaban muy preocupados", explica la legisladora del PRO (Vamos Juntos), Victoria Roldán Méndez, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano.

Gabriel Solano, legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores, explica que "hay un problema con el canon, tendrían que pagar 2,4 millones, que no es nada para lo que ocupa Cencosud, y no lo hacen. Con los cambios, si quieren podrán seguir funcionando si compran el predio o ganan la nueva licitación". Cencosud no contestó la consulta de este diario.

Desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado explican que "la AABE va a respetar el contrato que tiene Cencosud hasta noviembre de 2019. La Legislatura porteña discutirá el cambio de zonificación del predio, porque esa modificación en los usos del suelo apuesta a generar un mayor espacio público abierto a toda la ciudadanía".

Con los cambios sancionados por la Legislatura, decidirán, como autoriza el Decreto 225/2017, si el predio se subastará o se concesionará nuevamente. La flamante propuesta urbanística surgirá de la convocatoria a un concurso abierto. Pero aún, falta definir judicialmente si Cencosud se retira en un año.