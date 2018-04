A partir de lo enmarcado por la Constitución que sostiene en su articulo 41 que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Es que el Gobierno decidió tener un mayor control de la importación y producción nacional de las sustancias químicas. Para eso creará un solo registro, unificando cada uno de los organismos que hoy tienen incidencia en la materia, que con el tiempo llevará a calificar la capacidad de riesgo del producto proponiendo otros más amigables con los recursos naturales y en el mediano plazo su prohibición comercial en el país; lo que llevará finalmente a un proyecto de ley a presentar en el Congreso bajo el acuerdo de la sociedad civil y la actividad privada.

La noticia fue dada a conocer durante la jornada de Gestión de Sustancias y Productos Químicos que convocó a expertos nacionales e internacionales, y donde el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, afirmó la necesidad de generar cambios en el paradigma que no tienen que ver sólo "con la fiscalización y control, que se debe hacer, sino con pensar en atraer inversiones". Para esto, es "el Estado el que tiene que ocuparse en articular las reglas de juego y no en jugar el juego que no debe. Es un cambio cultural no técnico".

De esta forma, Argentina busca elevar sus estándares en materia de regulación y control para las sustancias mencionadas y así alcanzar las mejores prácticas, cumplir con los convenios internacionales que rigen en la materia y con lineamientos como los trazados a nivel global a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

Frente a esta necesidad se creó una mesa interministerial en la que participan 17 organismos del Estado y donde, en primera instancia, se notó que faltaba mucho conocimiento; y, lo que es peor, no hay regulación para las sustancias químicas industriales.

En esa línea, la directora de Sustancias y Productos Químicos del Ministerio de Ambiente, Alejandra Acosta, sostuvo que el objetivo de lo que se viene haciendo es "regular el comercio tanto de lo que ingresa como lo que se produce en el mercado interno, para lo cual habrá que registrarse".

"Con el tiempo se elaborará un análisis de riesgo para luego tomar decisiones más fuertes; y a partir de esto, si se establece que un producto es peligroso, proponer otro como potencial de reemplazo, pero si es altamente riesgoso directamente prohibirlo con la consecuencia de que en el país no se lo pueda usar más", afirmó la funcionaria.

Esto último conllevará a un proyecto de ley que surgirá de lo que cada provincia proponga, incluyendo a los privados y a la sociedad. Con el acuerdo de todas las partes, se buscará luego llevarlo al Congreso para su aprobación; de lo contrario, será difícil su aprobación.

Se entiende entonces que la iniciativa tendrá un capítulo de conservación y preservación de los recursos naturales, pero con un uso responsable y equilibrado para llevar al país hacia un desarrollo sustentable.