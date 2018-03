En el Salón El Cubo del Complejo Al Río, ubicado en la localidad bonaerense de Vicente López, tuvo lugar la reconocida exposición SAP Executive Summit, evento en el que varias empresas dieron a conocer los exitosos resultados obtenidos con la implementación del programa informático contable.

El Grupo Olmos estuvo presente allí y Silvina Ussia, gerenta de facturación de BASA, comentó que "el Grupo Olmos compró la solución SAP en 2017 y la comenzó a implementar el 8 de enero de 2018. Es un sistema de gestión contable que permite tener unificada toda la contabilidad del grupo, que se conforma de 34 empresas. Nos invitó SAP a esta exposición porque nuestro caso es especial, ya que no hay precedentes de 34 empresas en simultáneo, así que vinimos a exponer y contar nuestra experiencia que, de más está señalarlo, es más que positiva".

Hasta el año pasado, el grupo no tenían uniformidad de sistemas ni de criterios en cada una de sus unidades de negocios y, por ese motivo, les era prácticamente imposible tomar decisiones a corto plazo. "Cada una de las empresas tenía su contabilidad en distintos sistemas de gestión que no estaban unificados, pero a la vez experimentábamos un crecimiento vertiginoso, por eso resultaba muy difícil para el presidente del grupo poder tener resultados concretos, eficaces y con números reales", recuerda Ussia.

Toda la información dispersa de las empresas de un mes en particular demandaba entre cuatro y seis meses para ser procesada y llegar a un resultado final. Es decir, los resultados de enero demoraban quizás hasta julio y trabajar de esa forma era imposible para tomar decisiones, más aún cuando el grupo crecía e incorporaba más empresas o nuevos clientes. "No sólo había carencia de información, mucha estaba incompleta y los usuarios internos, al no tener un sistema contable robusto y concreto, cargaban las facturas y los demás documentos en donde les parecía", aclara la ejecutiva. Todos esos inconvenientes provocaban que los resultados no aparecieran bien ubicados. Por todo eso fue que buscaron un sistema que pudiera ser compatible con el holding, con empresas que pertenecen a diversos rubros, y necesitaban una solución que pudiera integrar y guardar toda la información en un solo sistema. El gerente de sistemas del grupo les propuso las herramientas de SAP, como posibles soluciones a los problemas que tenían. "Los directivos las evaluaron y no tuvimos que pensar mucho antes de comprarlas: era lo que realmente necesitábamos", comenta Ussia.

Implementación

En abril del año pasado empezaron con el relevamiento y la implementación para las 34 empresas y en enero pasado salieron en vivo con todas unificadas. Fue un trabajo muy duro para todos dentro del grupo, había mucha información de todos los sistemas antiguos que tenían que migrar a SAP. "Hoy, a 70 días del lanzamiento del sistema, podemos decir que ya tenemos los resultados económicos de enero y febrero, concretos, con toda la información precisa, algo que nos beneficia muchísimo para la toma de decisiones", confiesa la encargada de la contabilidad. Y es que ahora el presidente del grupo puede controlar inmediatamente si ve algo bueno o algo malo dentro de sus compañías, los datos a golpe de vista permiten ver los avances y las desviaciones en todas las áreas. La implementación les brindó solidez, rapidez y el poder tener a todos los usuarios bien encaminados, para colocar sólo los datos y cifras de su área de trabajo en particular en el lugar adecuado.

"La estructura que pedimos que se armara para nuestro grupo, que es multirrubro, fue muy valiosa porque nos permite ver resultados globales, por rubro y por empresa. Eso es algo que no teníamos desde que se formó el holding en 2005, pero ahora con tantas compañías era necesario, y ya lo tenemos", destaca Ussia. También el sistema permitió incorporar información desde la fundación del grupo que, luego de depurada, ahora ya está disponible y actualizada. El área de salud era la que más necesitaba ordenar los números, ya que tiene catorce clínicas y treinta centros de salud propios, que demandan muchas operaciones contables, además de 6.000 clientes (obras sociales y planes de salud) y casi 4.000 proveedores. Otro de los problemas que enfrentaban era la gran dispersión geográfica en toda el área medida, con instalaciones en varias provincias; por eso piensan que unificar y ordenar todo eso fue una salvación. Pero esto es apenas el inicio. "Este año vamos a agregar tres aplicaciones más: la vertical de salud, la de medios y otra más", concluye la gerenta.

Apuesta local

La multinacional de tecnología SAP abrirá en el país cuatro centros para atención global, en los que empleará inicialmente alrededor de un centenar de personas y proyecta elevar para fi n de año su dotación a 850 empleados. “Para SAP global, Argentina es un mercado que da la estabilidad que te permite generar empleo”, dijo Claudia Boeri, responsable de la compañía a nivel local.