Para la próxima temporada, habrá que ahorrar bastante para estar confortable en la playa. El alquiler de una carpa en Mar del Plata tendrá un costo de entre 20.000 y 55.000 pesos, mientras que contratar una sombrillas saldrá entre los 16.000 y 44.000 pesos, informó el secretario de la Cámara de Balnearios, Restoranes y Afines, Pablo Philiapsidis.

Una opción para conseguir buenos precios es aprovechar las preventas

En el caso de Playa Grande, el precio de las carpas por la temporada completa se puede conseguir desde los $40.000; sólo enero va desde los $ 28.000; y la quincena del mismo mes a partir de los $17.000 pesos; mientras que por día el costo es de 600 pesos.



La zona de La Perla es más económica. Se podrá conseguir una carpa a partir de los $20.000 y una sombrilla desde $18.000, mientras que en las playas del Sur, los precios de las carpas varían entre los $35.000 y los $55.000.



Desde la Cámara de Balnearios, restaurantes y afines explican que "no se ha definido un porcentaje de suba con respecto a la temporada anterior porque cada balneario tiene su realidad. Algunos trataron de mantener los precios lo más parecidos posible a los del verano pasado, mientras que otros hicieron mejoras o agregado servicios, lo que lo ha llevado a tener que aumentar sus valores". Los balnearios ofrecen sus servicios entre el 18 de octubre al 31 de marzo próximo.



Habrá que estar atentos a las promociones bancarias para poder conseguir un atractivo descuento. "Muchos balnearios están ofreciendo que se pague el costo de la sombra a través de la utilización de las tarjetas de crédito, en la que algunos bancos ofrecen descuentos que llegan al 20%", explicó .



"El factor central para definir el valor está relacionado a los servicios que se ofrecen. No es tan alto, si vemos que una carpa es para seis personas, o que muchas veces una carpa la alquilan entre dos familias", agregó Pablo Philiapsidis.



En el sector inmobiliario para conseguir buenos precios hay que comprar cuando la propiedad recién está en el pozo, para este verano la preventa asegura tentadores descuentos. "Hay balnearios que ofrecen a sus clientes una preventa desde marzo y se paga durante todo el año, por lo que muchos no se dan cuenta del costo del alquiler de la carpa o sombrilla. Los empresarios no se quieren anticipar, aunque creen que esta temporada será mejor que la anterior, donde se registró una caída importante", le explicó a la agencia Télam.



El próximo fin de semana largo será el termómetro que indique exactamente cómo puede llegar a ser la temporada. Es el momento justo en el que los turistas aprovechan para hacerse una escapada y señar y elegir a donde veranearan.