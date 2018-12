Un relevamiento de la consultora internacional Map of Agriculture, con sede en Nueva Zelandia señaló diferencias en el voto de los productores de cara a las elecciones de 2019.

El trabajo sostuvo que si bien hay una mayoría indecisa en lo que a las elecciones de 2019 se refiere, se notaron respuestas que han sido frecuentes, tales como "todavía no se ve que haya alguien nuevo o diferente", "no se sabe cómo van a conformarse las alianzas", o "no votaría a Cambiemos, pero si vuelve Cristina voy a terminar votándolos igual".

La encuesta mostró que los pequeños productores están más cercanos a una política kirchnerista "porque ellos ayudaban a los chicos y los actuales sólo favorecen a los grandes", también es cierto que la palabra que más describe a la ex presidente dentro del sector agropecuario no es "popularidad".

Algunos productores indicaron preferir al Radicalismo por fuera de la alianza Cambiemos (3%) o a otros partidos (8%), entre los que destacaron al llamado Peronismo "puro". Algunas figuras mencionadas fueron las de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, el ex ministro Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Alfredo Olmedo.