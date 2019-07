Los presidentes de las cuatro entidades rurales volvieron a mostrarse unidos de cara a las elecciones para lo cual elaboraron un documento de lo que entienden que debe tener el gobierno a partir del 10 de diciembre. La iniciativa será llevada en forma conjunta a los candidatos presidenciales aunque su devolución será por separado para evitar aumentar con las diferencias que ya existen en el campo.

Menor presión tributaria, eliminación de retenciones o su segmentación, precios transparentes, la vuelta de un Ministerio de Agroindustria y mejora de la infraestructura, son solo algunos de los temas que tiene el documento que fue dado a conocer ayer por los presidentes de las entidades rurales.

Los productores no forman parte de las lista de los candidatos en las elecciones como en 2009

"Vamos a recibirlos o a ir a donde los candidatos nos llamen. Queremos ahondar el documento con cada una de las fuerzas políticas y no hacer un debate", aseguró el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa.

En la misma línea, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni reconoció que "cada entidad recibirá al candidato en su casa. Esto es a partir de las diferencias (que tenemos) y es mejor para poder desarrollar nuestras ideas sin tener que invadir los temas de los demás".

Esto no es nuevo. El campo se mostró unido durante la 125, pero luego se divorció. Como recordó un dirigente cercano a los presidentes, "fue sólo para la foto y decir que estamos presentes". El conflicto en 2008 llevo a que el campo se meta en la política. Así llegaron los agrodiputados al Congreso, más aún así no lograron modificar las retenciones.

Las diferencias también se hicieron visibles en el Parlamento. Cada entidad propuso proyectos distintos sobre los derechos de exportación. En resumen, la política no supo dejar de lado los contrastes entre los agrodiputados.

Hoy el campo no está en la lista de ningún partido. No pudo, no supo o no quiso meterse en la política. De esta forma será difícil lograr algo mas en concreto a favor del sector que no sea sólo bajar o eliminar las retenciones. Es necesario un plan para todo el campo en su conjunto de lo contrario seguirá "siendo el hijo bobo del Estado, que cuando le falta plata recurre a la producción", dijo Chiesa.

La falta de consensos hizo que los agrodiputados no logren eliminar las retenciones en el Congreso

Respecto del documento en si sólo hace mención a los problemas que tiene el campo, pero no profundiza los mismos. Quizás este guardado para luego darle a conocer a los candidatos. Uno de los pedidos de la Mesa pasa por la previsibilidad económica, cuentas públicas ordenadas con una menor presión tributaria. Bajar la inflación y mantenerla en niveles de un dígito, y un tipo de cambio competitivo.

Asimismo, abogaron por una "modernización del sistema laboral", el cual debe "adecuarse a las nuevas realidades tecnológicas y dinámicas de la producción", como así también una reducción en el monto de los impuestos patronales.

Por otro lado, destacaron la necesidad de tener "un sistema financiero acorde a las necesidades de la producción" al aducir que en la actualidad " las tasas y comisiones son demasiado altas y la oferta de créditos, insuficiente".