El dueño de Guaymallen le hizo caso a las redes

Nadie puede negarle a Hugo Basilotta su buen olfato. El dueño de la fábrica de alfajores Guaymallen, todo un influencer, leyó en las redes que le pedían que lanzara el triple de fruta y les hizo caso. Lo lanzó hace 20 días y ya vende tres millones de alfajores de membrillo por semana, 12 millones al mes.

"Nos preparamos, pero la demanda nos superó. Hay que hacerle caso a la gente, el consumidor manda. Las plantas trabajan las 24 horas, los dos turnos noche producen el triple de fruta. Hasta trabajamos los sábados por este alfajor", contó Basilotta a BAE Negocios desde una de sus dos plantas de Mataderos.

Guaymallen produce 2 millones de alfajores por día, trabaja al 100% de su capacidad. Fabrica un 40% de chocolate, un 40% de dulce de leche y un 20% de fruta. Cuenta con un plantel de 200 operarios.

Hace pocos días armó un revuelo en las redes cuando mostró la producción del triple de fruta y probó el dulce de membrillo desde el pote. Tuvo que salir a aclarar que el pote de "caviar", como le dice al dulce, es sólo para él, porque los procesos están automatizados.

"Cuando me tocan la empresa o la familia me sale la sangre italiana y peleo a muerte. Con mi mujer, Cristina Fernández y mis cuatro hijos, pasamos 12 horas en la fábrica. No veo a nadie que muestre su fábrica, voy a seguir subiendo videos, la marca es muy querida", disparó Basilotta.

El dueño de Guaymallen contó: "El dulce es pulpa de membrillo pura, sin ningún aditamento y química. Lo bauticé 'caviar'. Lo produce una pyme de Monte. Lo tengo loco al pobre muchacho, ya pasó de entregarme 120.000 a 160.000 kilos mensuales".

Los número que maneja son imbatibles. El imperio Guaymallen consume 600.000 kilos por mes de dulce de leche Vacalín, el mismo que usan los alfajores más cotizados del mercado. Compra 200.000 kilos de harina mensuales: los molinos van a llenar los silos dos veces por semana. Y en cuestión de azúcar, compra 120.000 kilos de azúcar por mes, como no llega a granel, va por cañería directo a la masa.

A mitad de año había lanzado al mercado un alfajor premium. "Era muy bueno, pero tuvimos que dejar de fabricarlo porque nos superó la demanda del simple y del triple común por precio y calidad. La economía esta muy brava, es una locura. Mucha gente almuerza y cena un alfajor, eso no nos beneficia porque no es bueno para el país", señaló Basilotta.

Podría vender más, pero su capacidad de producción está al límite. "Este año vendí un 30% más que el año pasado. Tengo un atraso de 15 días en la entrega de productos, por eso hice la planta nueva en Spegazzini. Estará lista en mayo y podrá producir un millón de alfajores más. Ya estoy recibiendo curriculums necesito tomar a 100 trabajadores más", contó contento el dueño de Guaymallen. No hizo la convocatoria y mucha gente le pide trabajo.

Le preocupa la situación económica del país, pero tiene esperanzas. "Tengo confianza que el próximo gobierno va a mejorar la economía, hay que apoyarlo 'a muerte' a Alberto Fernández. Este gobierno no funcionó en la parte económica, algo lamentable para todos los argentinos. No hay que discutir, no hay que pelear, nos va ir muy bien, es un país precioso. ¡Tiene que haber economistas capaces! Seguro el próximo gobierno los tiene y vamos a mejorar pronto", concluyó Basilotta.

Con 75 años de historia, Guaymallen siempre tiene la fórmula para crecer, aunque el contexto no ayude.