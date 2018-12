Comienza una nueva etapa para el mall de diseño de Recoleta que ya no se llamará Buenos Aires Design.

Desde que se venció el contrato de la administradora Emprendimientos Recoleta de IRSA, no pueden usar más la marca comercial. En este momento, están en plena etapa de selección del nuevo nombre que usarán hasta el 30 de noviembre de 2019, fecha en la que se vence la prórroga que tiene el shopping de Pueyrredón y Libertador. Hay dos ideas: que el área gastronómica de terrazas se llame "Destino Buenos Aires" y la parte de abajo de locales, "Mall de diseño y decoración" o que se pongan de acuerdo en el uso de un solo nombre a definir.

Finalmente, el Gobierno de la Ciudad firmó un convenio de permiso de uso precario y gratuito con las Cámaras de Empresarios Madereros y Afines (CEMA) y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), para que administren el predio, con la intención de que el centro comercial continúe funcionando, hasta tanto se concrete la futura asignación del espacio mediante una licitación pública.

Quedaron ocho marcas gastronómicas en las terrazas y 28 locatarios en el shopping, pero no pueden sumarse empresas nuevas. Para no tener más de la mitad del espacio con locales vacíos, los locatarios podrán tomar otros locales compartiendo gastos. La idea es lanzar una campaña de comunicación a partir de este fin de semana. Gracias al esfuerzo de ambas cámaras, los locatarios ya no pagan suntuosas expensas, sólo los gastos compartidos sin el extra de la administración. Prometen hacer rebajas en sus precios de entre un 20% y 40%. En las próximas horas, quedará definido el nombre que reemplazará al de Buenos Aires Design.