Cuando se reabrió en 2018, la planta santafesina de faena del frigorífico Mattievich fue una gran noticia para Carcarañá (Santa Fe). Llevaba siete años cerrada.

José Mattievich vendió una de sus plantas de Rosario, se quedó con tres más e invirtió US$5 millones en la reapertura. Le correspondían 300 toneladas de Cuota Hilton 2019-2020, aunque sólo le dieron 50. El negocio es inviable: anunció el cierre y peligran 300 puestos.

Jorge Torelli, gerente general de Mattievich explicó a BAE Negocios: "No pedimos 300 toneladas como dicen. Hace más de una década, cuando se abría una nueva planta, el Gobierno como un estímulo por generar empleo y divisas otorgaba 300 toneladas. Ahora nos dieron sólo 50 y nos dicen que como ya teníamos Cuota Hilton no nos adjudicaban cuota por la nueva planta. Es algo injusto".

José Mattievich fue muy claro: "Si no nos dan las 300 toneladas tendremos que cerrar, no es viable la planta". Si bien los grandes favorecidos son Quickfood, Swift y en tercer lugar del podio, la empresa nacional Importadora y Exportadora de la Patagonia (del mismo dueño de supermercados La Anónima), para Swift esta decisión también les dejó un sabor amargo.

La brasileña comenzó una importante inversión para reabrir un frigorífico en Venado Tuerto, con la misma esperanza de sumar 300 toneladas más de Cuota Hilton. Si esta decisión no se revierte, podrían evaluar frenarla, para evitar perjuicios posteriores.

Hace un año, el presidente y el ministro de Agroindustria inauguraron la planta

Torelli explicó que "no vamos a pedir el Procedimiento Preventivo de Crisis, porque queremos pagarle lo que corresponde a cada trabajador. Mattievich fue un obrero de la carne y no quiere quedar mal con nadie. Igual estamos en conversaciones con todos, no queremos cerrar. Si esto no se revierte, podemos explorar la vía judicial".

Mattievich recuerda la visita del presidente Mauricio Macri en la inauguración de 2018 y las palabras del ministro de Agroindustria, Luis Etchevere que decía: "Argentina se convierte en supermercado del mundo. No es un caso aislado, es consecuencia de la política de Macri".

La situación en el pueblo de Carcaraña es de una gran tristeza. Todos sabían que si el Gobierno les otorgaba más cuota se iban a incorporar 150 trabajadores. Lo conocen a Mattievich y saben que vendió una planta en Rosario, para poder invertir en esta reapertura.

La ministra de Producción de la provincia, Alicia Ciciliani, señaló a Rosario 3: "Les cambiaron las reglas de juego y esto sólo beneficia a los grandes, a los que tienen espalda financiera. Si sos una gran empresa, te podés aguantar el cimbronazo, pero es una empresa familiar y nacional. Por eso me parece que hay que defenderla".

Mattievich ya le informó al Ministerio de Producción provincial y al gremio de la carne la decisión de cerrar. La ministra anticipó que "lo que vamos a hacer junto al ministro de Trabajo, Julio Genesini, es una mesa de negociación. Estimo que el gobierno nacional va a encontrar una alternativa para que la planta no cierre".